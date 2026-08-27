Oko 1500 nestalih, najmanje 353 mrtvih u Nepalu. “Prijeti nova katastrofa”

KATASTROFALNE bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 353 života u Nepalu, a gotovo 1500 osoba i dalje se vode kao nestale,piše Index

Među nestalima je velik broj stranih turista i hodočasnika. Na tibetanskoj strani granice vlasti tragaju za 558 ljudi, među kojima je 260 stranih državljana. Spasilačke ekipe u Nepalu uspjele su pronaći dio nestalih, uključujući oko 100 indijskih turista i 25 kineskih radnika.Katastrofu je, prema američkom USGS-u, izazvalo urušavanje ledenjaka i golema bujica blata, kamenja i drugog materijala. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a znanstvenici upozoravaju da postoji opasnost od novih odrona i drugog ili čak trećeg poplavnog vala.

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