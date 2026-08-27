Britanci preminuli na ekstremnom planinarenju kod Dubaija na +50

Tijela Arana Martinsona (33) i Cassiusa Newtona (34) spasilačke ekipe pronašle su 18. jula u planinskom području Wadi Naqab, piše BBC.

Na saslušanju u Chelmsfordu mrtvozornica Michelle Brown rekla je da su preliminarni uzroci smrti srčani i respiratorni zastoj, uz ekstremno povećanje tjelesne temperature, otkazivanje organa i toplotni stres izazvan visokim temperaturama.

Obojica su živjela u luksuznom odmaralištu u Ras Al Khaimahu, oko 120 kilometara sjeverno od Dubaija. Na planinarenje su krenuli oko sedam sati ujutro. Newtonova supruga, koja je bila u Velikoj Britaniji, prijavila je njegov nestanak nakon što joj se nije javio.

Mrtvozornica je navela da su se kretali rekreativnom stazom za koju nije bila potrebna penjačka oprema. Pronađeni su tri do četiri kilometra od vozila, a njihova tijela bila su udaljena oko 350 metara.

Newton, amaterski nogometaš iz Poolea, i Martinson, otac troje djece, pronađeni su među velikim stijenama. Prevezeni su u bolnicu u Ras Al Khaimahu, gdje je kasnije potvrđena njihova smrt,pišu Vijesti

Martinson se nedavno preselio u to područje zbog posla u globalnoj kompaniji. Njegova supruga opisala ga je kao izuzetno motiviranog, vrijednog i ambicioznog čovjeka koji je bio uzbuđen zbog novog poglavlja u karijeri.

Od Newtona su se oprostili i nogometni klubovi za koje je nastupao. Iz Eastleigha, člana National Leaguea, poručili su da ih je vijest o njegovoj smrti duboko rastužila.

Istraga o okolnostima njihove smrti bit će nastavljena, a novi termin saslušanja bit će određen naknadno.

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