Hrvatski ministar: Podmećeš požare, slaviš agresiju, a primaš poticaje? Nema više

Hrvatski ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u četvrtak je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati, smatrajući to odlukom zdravog razuma.

Vlajčić ističe kako RH ne smije finansirati one koji ju otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu.

“Podmećeš požare, a primaš poljoprivredne poticaje? Nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljuješ odmazdu za „Oluju“? Tebi nema poticaja”, napisao je ministar na Facebooku dodajući kako je uskrata poticaja za takve osobe “stvar zdravog razuma”.

Poručio je i da mu je jasno da treba pronaći pravnu osnovu koja bi bila u skladu s Ustavom i europskim pravilima, ali da ne može mirne savjesti promatrati kako država i ministarstvo kojem je na čelu isplaćuje veliki novac pojedincima koji otvoreno rade protiv Hrvatske i njezinih građana.

“Zato sam inicirao sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa i uprave kako bismo pronašli sveobuhvatno rješenje”, napisao je Vlajčić najavljujući izmjene zakonodavstva u smjeru koji će osigurati da oni koji ne poštuju ustavnopravni poredak RH, vrijeđaju ugled domovine ili počinjenjem teških kaznenih djela ugrožavaju zdravlje, živote i imovinu drugih budu izuzeti od isplate bilo kakvih poticaja i subvencija.

Vlajćić smatra da je RH pokazala svih ovih godina da je uređena država koja nikome ne broji krvna zrnca, ne zagledava u obiteljsko stablo i ne diskriminira po nacionalnoj ili nekoj drugoj osnovi.Vijesti

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