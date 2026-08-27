Urušavanje ledenjaka iza poplava u Nepalu registrovano kao potres magnitude 5,2

Prve informacije ukazivale su na to da je zemljotres izazvao klizište koje je dospjelo u rijeku Lhednde Khola u Nepalu i dovelo do poplave.

Međutim, Američki geološki zavod (USGS) potvrdio je da je katastrofu izazvalo urušavanje glečera. Do toga dolazi kada se glečer ili njegov dio raspadne i uruši. Udar nanosa o dno doline bio je toliko snažan da je zabilježen kao seizmički događaj magnitude 5,2 prema Richterovoj skali, navodi USGS.

Zabilježena magnituda odgovara umjerenom zemljotresu, što objašnjava ranije izvještaje o seizmičkoj aktivnosti.

Dr. Simon Cook, stručnjak za glečere sa Univerziteta u Dundeeju, rekao je za BBC da je njegov tim utvrdio kako se donji dio glečera, udaljenog 15 kilometara zapadno od područja pogođenog poplavama, urušio.

Glečer je velika masa leda koja se hiljadama godina formira od sabijenog snijega i koja se pod vlastitom težinom polako kreće nizbrdo. Glečeri također sadrže velike količine stijena i sedimenata. Dok napreduju, polako oblikuju planinske predjele, noseći sa sobom velike količine erodiranog materijala.

Urušavanje ovog velikog dijela glečera na strmom planinskom području izazvalo je ono što se praktično pretvorilo u lavinu leda i stijena. Velika količina leda i kamenog materijala dospjela je u rijeku Lende Khola, pritoku rijeke Bhote Koshi, što je potom izazvalo nagli porast vodostaja i bujicu koja je nizvodno nosila vodu, sediment i velike stijene.

Analiza Međunarodnog centra za integrirani planinski razvoj (ICIMOD), međuvladine naučne institucije, pokazala je da je nivo vode u rijekama nizvodno porastao između sedam i devet metara u roku od samo 30 minuta, dok je nekoliko stanica za praćenje vodostaja uništeno.

Riječne doline u pogođenom području okružene su strmim planinama koje onemogućavaju bočno širenje vode i usmjeravaju bujicu nanosa i vode velikom brzinom, što se vidi i na videosnimcima poplave.

Naučnici već godinama upozoravaju na topljenje leda i permafrosta u kriosferi – zaleđenim dijelovima Zemlje – koje je posljedica rasta temperatura uzrokovanog kumulativnim emisijama stakleničkih plinova nastalim ljudskim djelovanjem tokom posljednja dva stoljeća,pišu Vijesti

Iako nije jasno šta je tačno pokrenulo urušavanje glečera u Nepalu u srijedu, zagrijavanje planete dovodi do toga da se glečeri i permafrost tope sve brže.

Cook je za BBC objasnio da će „biti sve više klizišta, tokova nanosa, otapanja glečera, izljeva glečerskih jezera i urušavanja glečera, jer zagrijavanje klime u konačnici destabilizira ova visokoplaninska područja“.

Izvještaj ICIMOD-a objavljen ranije ove godine pokazao je da himalajski glečeri u regiji Hindu Kuša gube led dvostruko brže nego što je to bio slučaj od 2000. godine. To dodatno povećava opasnost od pojava poput poplava.

Godine 2021. urušavanje glečera u Uttarakhandu, na sjeveru Indije, izazvalo je bujičnu poplavu u kojoj je poginulo 200 ljudi, dok je jedan hidroenergetski projekt potpuno uništen, a drugi teško oštećen.

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