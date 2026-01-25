U ponedjeljak opšta blokada granica na Zapadnom Balkanu: Prijevoznici iz BiH, Srbije i Crne Gore kreću u protest

Ovako će u ponedjeljak izgledati granični prijelazi širom Bosne i Hercegovine (fotografija ispod).

Ista slika bit će i u Srbiji, te u Crnoj Gori. Prijevoznici su, kažu, primorani na ovako ozbiljan korak jer transportna industrija zbog odredbi EU bilježi velike gubitke. Samo za godinu dana iz EU prisilno je vraćeno više od 100 profesionalnih bh. vozača. Prijevoznici traže da im se omogući duži boravak u EU.

“Naš uslov je jedan i trajat će do ispunjenja našeg zahtjeva. Kolege u Srbiji su rekli sedam dana trajanje protesta, minimum… idemo do ispunjenja zahtjeva, dok se neko iz EK koja je nadležna, ne shvati ovo ozbiljno i ne pozovu nas za sto da se pregovara”, kazao je prijevoznik Amir Hadžidedić.

Prisilno vraćanje iz EU, privođenje, kažnjavanje vozača, sve se to konstantno ponavlja. Ukoliko vozači ne dobiju mogućnost dužeg boravka od trenutnih 90 dana u šest mjeseci, brojne bh. firme ostat će bez desetina kvalifikovanih radnika. Neki su već napustili državu i otišli u Hrvatsku, Sloveniju i ostale zapadne zemlje.

“Kad pričamo o kaznama kreću se od sto eura do par hiljada eura. Nije fokus na kaznama koliko je na deportacijama, zabranama rada, hapšenjima… našeg vozača zateknu u kamionu sa ugovorom o radu, sa važećim pasošom, licencom ministarstva, svim potrebnim dokumentima”, dodao je Hadžidedić.

Upravo zbog toga traže da se vozači ne tretiraju kao turisti, pa ponekad čak i kao ilegalni migranti. Iz delegacije EU u BiH ranije su savjetovali da bh. institucije počnu pregovore sa državama članicama Unije na bilateralnom nivou, navodeći da je jedini način za produžetak boravka podnošenje pojedinačnih zahtjeva članicama EU u vidu nacionalne dugoročne vize ili nacionalne boravišne dozvole. Prijevoznici, ipak, najveća očekivanja imaju od Evropske komisije,piše N1

“Evropska komisija se napokon oglasila, to je rijetkost za ovu temu. Rekli su da postoji način da se bilateralno riješe stvari… naprimjer da BiH sa Hrvatskom ili Srbija sa Bugarskom potpiše bilateralni sporazum u kojem bi formirali neku vrstu posebne radne vize za firme koje prevoze. Radnici bi tada imali dodatnih 30 do 40 dana”, istakao je Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.

Ogorčeni su vozači i u Crnoj Gori. Kažu da već sada osjećaju pritisak zbog najave blokada granice s ciljem otklanjanja unutrašnjih problema. Protestovat će i zbog odredbi EU, pa će granični prelaz Debeli Brijeg biti blokiran upravo zbog sistema EU.

“Nadamo se da će EU shvatiti ozbiljno naše vapaje i da će prestati da nas teroriše. Mi to shvatamo kao teror nad nama, odnosno pokušaj da nam preuzmu svu radnu snagu, da budemo primorani gasiti firme i da se moramo preseliti s naše teritorije”, poručio je Đorđije Lješnjak iz Udruženja prijevoznika Crne Gore.

Protest u ponedjeljak počinje u 12:00 sati. Bit će onemogućen ulaz i izlaz teretnih vozila prema državama članicama EU, uključujući i tranzitni transport u tom pravcu. Iz Evropske komisije poručili su da pomno prate situaciju. Vozači odlučni, kažu da će granice danima biti blokirane.

