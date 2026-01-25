VIDEO Nevjerovatni Jusuf Nurkić: Treći triple-double zaredom!

Bh. košarkaš je vezao treći triple-double u nizu što nije uspio nikada u karijeri, ali i dokazao u kakvoj se formi nalazi.

Utah Jazz je izgubila od Miami Heata rezultatom 147:116 u efikasnoj utakmici što je malo pokvarilo Nurkićevo odlično izdanje.

Jusuf Nurkić je dueli završio sa 17 poena, deset skokova i 12 asistencija za 31 minutu provedenu na parketu. Pored ovog učinka upisao je i jednu blokadu i jednu ukradenu loptu.

list of Jazz players with three straight triple-doubles in franchise history: 1. Jusuf Nurkić 🇧🇦 that's it, that's the list 🔥#PerformanceLeader presented by @UofUHealth pic.twitter.com/bhYE9Qoaxr — Utah Jazz (@utahjazz) January 25, 2026

Do ove sezone imao je samo jedan triple-double u NBA karijeri, a sada je vezao tri u nizu u roku od deset dana.

Miami je do pobjede vodio Bam Adebayo sa 26 poena i 15 skokova, a kod Utah najefikasniji je bio Sensabaugh sa 23 ubačena poena.

Na terenu je sinoć bio u Luka Garza sa svojim Boston Celticsima.

Boston je poražen od Chicago Bullsa rezultatom 114:111, a Garza je za 13 minuta na parketu ubacio četiri poena, dodao dva skoka i jednu asistenciju.

Bullse je do trijumfa vodio White sa 22 poena i sedam asistencija, dok je kod Celticsa prvo ime bio Brown sa 33 poena, osam skokova i pet asistencija.

Facebook komentari