Haos na ulicama Mineapolisa nakon ubistva medicinara: Građani i zvaničnici traže odlazak imigracijskih agenata

Napetosti u Mineapolisu dodatno su eskalirale nakon što je agent američke granične policije usmrtio muškarca tokom intervencije, što je izazvalo masovne proteste i oštre reakcije demokratskih političara, koji su zatražili povlačenje saveznih imigracijskih službi iz Minnesote.Ubijeni je identificiran kao Aleks Preti (37), medicinski tehničar s odjela intenzivne njege, koji je ranije učestvovao u protestima protiv imigracijske politike predsjednika Donalda Trampa. Nakon pucnjave, stotine građana izašle su na ulice, a došlo je i do sukoba s federalnim službenicima koji su koristili pendreke i šok-bombe.Guverner Minesote Tim Volc angažovao je Nacionalnu gardu kako bi pružila podršku lokalnoj policiji, a vojska je raspoređena i ispred zgrade savezne vlade, gdje se protesti održavaju svakodnevno. Šef policije Brajan O’Hara izjavio je da su informacije o okolnostima pucnjave za sada ograničene.

Iz Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) tvrde da su agenti djelovali u samoodbrani, navodeći da im je Pretti prišao s pištoljem i da se „nasilno opirao“. Međutim, videosnimci svjedoka koji su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama prikazuju Prettija s telefonom u ruci, bez jasnih dokaza da je držao oružje.O’Hara je potvrdio da je Preti bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje, dok je sekretarica DHS-a Kristi Noem tvrdila da je pokušao ometati provođenje zakona, bez navođenja konkretnih detalja o tome da li je oružje uopće upotrijebio.

Predsjednik SAD oglasio se na društvenim mrežama, kritikujući guvernera Volca i gradonačelnika Mineapolisa, te objavio fotografije pištolja za koji federalne službe tvrde da je pronađen na mjestu incidenta.

Porodica ubijenog objavila je emotivno saopćenje, navodeći da su „slomljeni, ali i bijesni“, te optužila administraciju za širenje laži. Tvrde da je Preti u trenutku pucnjave u desnoj ruci držao telefon, dok je drugom pokušavao zaštititi ženu koju su agenti prethodno oborili na tlo i poprskali biber-sprejem.

Među političarima koji su zatražili povlačenje ICE-a iz Minnesote bila je i kongresnica Aleksandrija Okasio-Kortez, koja je pozvala demokrate da odbiju glasati za finansiranje te agencije. Lider demokrata u Senatu Čak Šumer poručio je da njegova stranka neće podržati budžet koji uključuje sredstva za DHS, čime je otvorena mogućnost djelimičnog zatvaranja vlade krajem mjeseca.

Preti je ubijen nedaleko od mjesta gdje je početkom januara u sličnoj intervenciji ubijena i Rene Gud, što je tada također izazvalo masovne proteste,piše Avaz

Uprkos ekstremnoj hladnoći i temperaturi od minus 21 stepen, demonstranti su se okupili na mjestu pucnjave, blokirali ulice, uzvikivali „ICE out now“ i zahtijevali odgovornost. Kako je pao mrak, stotine ljudi u tišini su odale počast ubijenom Alexu Prettiju kod improviziranog spomenika, noseći transparente s porukom: „Pravda za Alexa“.

