Džeko otkrio gdje će se nalaziti njegova porodica za vrijeme njegovog boravka u Gelzenkirhenu pa istakao: “Srce mi je reklo da je ovo prava odluka”

Iskusni napadač već je odradio i prvi trening s novim saigračima, a utisci su, kako kaže, više nego pozitivni.

“Osjećaj je dobar. Konačno sam odradio i prvi trening s ekipom i sve je bilo u redu. Bilo je i mnogo navijača i zaista sam zadovoljan“, poručio je Džeko na startu razgovora.

“Srce je odmah reklo – Schalke”

Bh. napadač je otkrio da je odluka o dolasku u Schalke sazrijevala brzo i da je od samog početka imao jasan unutrašnji signal gdje želi nastaviti karijeru.

“Iskreno, u srcu sam imao ono nešto što mi je govorilo da je to prava odluka – ‘idi u Schalke’. Odluka je bila praktično donesena odmah, ali sam morao sačekati, razgovarati s mnogim ljudima i, naravno, s porodicom. Ipak, moj osjećaj je sve vrijeme bio isti – da trebam doći ovdje“, naglasio je Dijamant.

Druga liga? “Bitno je samo da sam u Schalkeu”

Jedno od neizbježnih pitanja bilo je i igranje u 2. Bundesligi, ali Džeko je još jednom jasno stavio do znanja da rang takmičenja nije presudan.

“Rekao sam to i na konferenciji – nije važno da li idem u prvu ili drugu ligu, nego da idem u Schalke. To je za mene najvažnije. Schalke pripada Bundesligi, u to ne sumnjam. Naravno, realnost se mora prihvatiti, ali govorimo o velikom klubu. Ja sam neko ko stoji čvrsto na zemlji. Moja karijera je već izgrađena, sada gledam šta mogu dati i šta mogu uraditi u budućnosti“, rekao je Džeko.

Jasna ambicija: povratak u Bundesligu

Džeko je otvoreno govorio i o motivima koji su ga doveli u Njemačku, ne krijući da želi novu sportsku priču nakon razočaravajućeg perioda u Italiji.

“Dolazim s mnogo ambicija. Posljednjih šest mjeseci u Fiorentini nisu bili onakvi kakve sam očekivao, ali to je sada iza mene. Ovdje sam 100 posto, mislim samo na Schalke i želim pomoći ovom timu da se vrati u prvu ligu“, istakao je bh. reprezentativac.

Porodica kao ključ odluke

Poseban dio razgovora bio je posvećen porodici, koja je imala važnu ulogu u donošenju konačne odluke.

“Uvijek sve prvo razgovaram s porodicom. Kada mijenjaš državu, moraš gledati širu sliku – djeca, škola, supruga. Uvijek pitam i oca, majku, sestru za mišljenje. Supruga mi je rekla: ‘Vidim da si drugačiji kada govoriš o Schalkeu. Ako osjećaš da je to prava odluka, idi.’ To mi je mnogo značilo“, otkrio je Džeko,pi[e N1

Za sada, porodica ostaje u Firenci.

“Djeca idu u školu i to je glavni razlog. Dolazit će da me posjećuju, a ja ću koristiti slobodne dane da idem njima. Sve je podređeno tome da se u narednom periodu maksimalno fokusiram na nogomet“, dodao je kapiten Zmajeva.

Debi na vidiku

Prema najavama iz kluba, Edin Džeko bi već sutra mogao upisati prvi nastup u dresu Schalkea, u velikom duelu protiv Kaiserslauterna, što dodatno podgrijava euforiju među navijačima kluba iz Gelsenkirchena. Meč se igra od 13 sati i 30 minuta, a direktan prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

Facebook komentari