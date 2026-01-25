“Trampe, to je neprihvatljivo”

…koji su se, prema njegovim riječima, navodno držali podalje od prvih ratnih linija, “zapanjujući” i “neprihvatljivi”.

Meloni je osudila Trumpovu izjavu od prije nekoliko dana, nakon što je oporba zahtijevala da “brani čast” talijanskih vojnika, a njezina izjava nije u potpunosti utišala kritike, jer je predugo čekala s odgovorom, javlja danas ANSA.

Podsjetila je da je “nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. NATO prvi i jedini put u svojoj povijesti aktivirao Članak 5”, na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, na što je “Italija odmah odgovorila, zajedno sa svojim saveznicima”, s hiljadama vojnika.

Meloni je naglasila da je Italija u 20 godina “pretrpjela neospornu cijenu, s 53 mrtva talijanska vojnika i više od 700 ranjenih”, zbog čega su, prema njezinim riječima, izjave koje minimiziraju doprinos zemalja NATO-a neprihvatljive, također i zato što su “Italija i Sjedinjene Države povezane snažnim prijateljstvom” i “prijateljstvo zahtijeva poštovanje”.

Bivši talijanski premijer Matteo Renzi istaknuo je da Melonijeva izjava “dolazi nakon 36 sati” Trumpove izjave.

Sam Renzi je prethodno pozvao Melonija da “brani čast” talijanskih vojnika, kao i drugi bivši premijer, Giuseppe Conte, kao i drugi oporbeni likovi.

Facebook komentari