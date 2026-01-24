Majka Amine Dželilović:”Monstrumi su htjeli ubiti moje dijete!”

Šta ćeš u našem selu, bolje je da odmah ideš. Ovim riječima dočekuju mještani sela Bistro kod Novog Travnika reportera “Dnevnog avaza” na pitanje u kojoj kući živa porodica Rifeta Dedića za kojeg je bila “udata” Amina Dželilović, 18-godišnja djevojka iz sela Bristovi kod Bugojna. Njena sudbina posljednjih dana puni novinske stupce. Sve je krenulo kada je njena majka Azra Dželilović obznanila na Facebooku da je njena kćerka bukvalno oteta i da je s Rifetom protiv svoje volje.

Bosa pobjegla

– Ne valja pričati loše na komšije, ali mislim da su oni najviše puta nama zvali policiju da intervenira. Kada djeca prođu ulicom, oni su zvali policiju – govori nam stariji mještanin sela Bistro o porodici Dedić.

Na pitanje, jesu li čuli za sudbinu mlade Amine, koja je bosa preko snijega pobjegla iz kuće, svi odgovaraju potvrdno.

– Da se tako tuđe dijete otme protiv njegove volje, i da je tuku i maltretiraju, pa to nema ni u horor filmovima. Čuli smo sve i sve je istina. Ta naša komšinica koja je Aminu primila u kuću dokaz je da naše selo nije toliko loše. A da je bilo kome pokucala na vrata, mi bismo joj pomogli i sakrili je – govore reporteru “Avaza” komšije.

Kuća u kojoj je Amina, prema navodima nje i njene majke, prošla golgotu. E. Trako / Avaz

Otkrivaju nam da su tog dana kada je Amina Dželilović pobjegla, kasnije Dedići nju tražili.

– Vozali su se traktorom po selu – govore.

Selo k’o selo, neće niko nikome da se zamjeri. Kuća u kojoj je Amina bila, s velikom kapijom. Urednom fasadom. I avlijom. Sve što su nam komšije ispričale, potvrdila je i Aminina majka Azra.

S njom smo razgovarali u porodičnoj kući kod Bugojna.

– Tukli su je! Tjerali da pere suđe po zimi na vanjskoj česmi! Video koji je objavila s lažnog profila su oni snimili pod prijetnjom da će je objesiti. Stavili su joj vješala u sobu i rekli joj ili će govoriti protiv nas ili će je objesiti! Šta su mi uradili s djeteta – govori plačnim glasom Aminina majka Azra.

Tabla koja pokazuje smjer za selo Bistro kod Novog Travnika. E. Trako/Avaz

Kaže da istražni organi sada istražuju ko je od naše porodice došao po Aminu kada se spasila od, kako kaže, monstruma.

– Rifet, taj monstrum je nju oteo. Nasilu je odveo kući. Kada god bismo mi htjeli doći u posjetu svom djetetu, oni nisu dali! Sve pod nekim glupim izgovorima. Ja sam kao majka sve vrijeme znala da mi dijete pati i hvala Bogu spasila se od monstruma, spasila je živu glavu – priča potresena majka.

Komšije u šoku zbog događaja u njihovom selu. E. Trako/Avaz

Ističe da joj je mrak pao na oči kada je čula da je Rifetov otac ranije bio optužen zbog zlostavljanja svojih kćeri.

“Spasi živu glavu”

– Jedna od njih mi se i javila, imam sve poruke, sve dokaze. Napisala mi je “da pod svaku cijenu izvučem Aminu iz te kuće”. Ovom prilikom želim da se zahvalim komšinici koja je dala mom djetetu da se obuče i koja je pružila ruku spasa – dodaje Dželilović.

Amina Dželilović. Facebook

Amina je sada na sigurnom. Oporavlja se.

– Popila je šamara za dva života. Kazala nam je da su joj prijetili da će joj napastovati sestre. Ona je jadna se bojala za njihove živote. Prošla je golgotu o nadam se da će ih stići ruka pravde – govori za “Avaz” Aminina majka.

Na kraju dodaje da vjeruje da je njena Amina bila i pod utjecajem crne magije.

– Ona je meni rekla da je neke poteze pravila nesvjesno. Kao da je bila opčinjena i pod sihirima – riječi su Azre Dželilović.

Prijavili Aminine roditelje

– Roditelji Rifeta monstruma i oni monstrumi su nas prijavili policiji. Mom mužu je bila izrečena mjera zabrane prilaska. Kasnije i meni. Ali nas ništa ne može spriječiti da zaštitimo i spasimo svoje dijete – dodaje Azra Dželilović.

Šta o svemu kaže policija

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova SBK za „Dnevni avaz“ je ranije rečeno da je Operativno dežurstvo PS Novi Travnik je zaprimilo prijavu od osobe incijala S. D. (1968) na adresi Bistro, Novi Travnik, da se lice A. D. (2007) udaljilo od kuće uz pomoć drugih NN lica.

– Istog dana u prostorije PS Bugojno, samovoljno su pristupila tri lica i to A. D. (2007) iz Bugojna, H. DŽ. (1985) iz Bugojna i M. F. (1985) isto iz Bugojna, a vezano za navedenu prijavu. Pod nazdorom kantonalnog dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik se poduzimaju istražne mjere i radnje utvrđivanja svih činjenica okolnosti navedenog događaja te će po okončanju istih u navedenom periodu se očitovati pravne kvalifikacije navedene prijave kao i o eventualnim daljim mjerama i radnjama koje će poduzimati službenici MUP-a SBK/KSB – potvrdio je portparol MUP-a SBK Muamer Karadža ,piše Avaz

