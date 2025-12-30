Isak: “Imamo nultu stopu tolerancije na nasilje u porodici”

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH sprovelo je kampanju “Vaša stručnost, njihova sigurnost” s ciljem edukacije policijskih službenika i uposlenika centara za socijalni rad, te jačanja njihove koordinacije u radu na slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad ženama.Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, Ramo Isak, istakao je da je kampanja imala snažan edukativni i preventivni karakter.

– Glavni cilj je bio edukacija policijskih službenika i uposlenika Centra za socijalni rad, njihova koordinacija prilikom rada na terenu, kako bi žrtva u datom momentu znala koje mjere treba poduzeti. Najvažnije je spriječiti počinjenje krivičnih djela i osigurati da žrtva bude maksimalno zaštićena – naglasio je Isak u gostovanju na TVSA.

U okviru kampanje održane su radionice u Ljubuškom, Jajcu i Cazinu, gdje su stručnjaci iz oblasti sigurnosti i socijalne zaštite prenijeli svoja iskustva policijskim službenicima i radnicima centara za socijalni rad. Isak je posebno istakao značaj dosljedne primjene zakona.

– Najvažnije je da se zakon dosljedno primjenjuje na prostoru čitave Federacije. Imamo nultu stopu tolerancije prema ovakvim krivičnim djelima. Izmjene zakona dale su dodatna ovlaštenja policijskim službenicima, koji sada mogu u kraćem roku donijeti sve potrebne mjere kako bi žrtva bila maksimalno zaštićena – rekao je,piše Avaz

Kampanja je, pored edukacije i koordinacije institucija, imala i snažnu medijsku vidljivost kako bi poruke stigle do građana i potencijalnih žrtava, s ciljem da budu upoznati sa svojim pravima i mogućim mjerama zaštite.

