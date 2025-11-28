Šokantno: Osoba bliska Kordiću i Čoviću zapalila vozilo Grada Mostara!?

Incident se dogodio u srijedu ujutru ispred Kordićeve porodične kuće, gdje je zapaljeno vozilo Škoda Superb.Zbog sumnje da je povezan sa paljenjem službenog automobila gradonačelnika Mostara Marija Kordića, MUP HNK je uhapsio Danijela Bartulovića, saznaje portal Istraga.ba.Incident se dogodio u srijedu ujutru ispred Kordićeve porodične kuće, gdje je zapaljeno vozilo Škoda Superb.



Policija je pod nadzorom tužitelja i uz sudsku naredbu izvršila pretres stana, pomoćnih prostorija i vozila osumnjičenog, prilikom čega su privremeno izuzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi.Kordić je istakao kako su napadi na njegov rad i stvaranje narativa mržnje doveli do ovog incidenta,piše Hercegovina.info

