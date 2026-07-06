Danas stiže kiša: Pročitajte i detaljnu vremensku prognozu za BiH do četvrtka

Temperature zraka u 8 sati: Sokolac 13 stepeni, Srebrenica 14, Bugojno, Drvar i Zvornik 16, Ivan Sedlo, Jajce, Livno, Prijedor, Sanski Most i Sarajevo 17, Bihać, Doboj i Tuzla 18, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 20, Gradačac 21, Mostar i Trebinje 22 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 4 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Opšta slika je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme, uz uobičajene temperature za ovaj dio godine, pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tokom prijepodneva također ugodnije, u drugom dijelu dana poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odijevanje, kao i izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu, usljed visokih vrijednosti UV indeksa.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.

Utorak: Umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja.

Srijeda: Umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena.

Četvrtak: Sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

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