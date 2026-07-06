Cristiano Ronaldo potvrdio veliku vijest: ‘Ovo je moje posljednje Svjetsko prvenstvo’

Nakon izbacivanja Hrvatske, a uoči utakmice osmine finala protiv Španije kazao je, doduše, i kako se nada da mu iduća utakmica neće biti i posljednja na Mundijalima.

“Želim uživati koliko god je to moguće, jer će to biti moje posljednje Svjetsko prvenstvo. Ali nadam se da sutra neće biti moja posljednja utakmica na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Portugalac.

“Iskreno, uvijek treniram maksimalno i pokušat ćemo postići sve svoje ciljeve. Igram li ili ne, moja uloga je važna. Odustat ću kad ja to budem želio, a ne kad drugi to žele. Uvijek mi postavljaju ista pitanja; želim se usredotočiti na druge stvari, na dobru igru, piše Jutarnji.

Sljedeće pitanje glasilo je: “Zastrašuje li vas činjenica da vam je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo?”.

“Svi ste stvarno željni… Doći će i taj dan. Bit ću iskren s vama. Što god se dogodi sutra, Cristiano će otići čiste savjesti. Tristo posto. Igram iz strasti, jer volim igrati nogomet. Što god se dogodi, bit ću sretan. Ne mogu si stvarati pritisak, doći do kraja karijere i misliti da imam obavezu pobijediti. Bit će ono što Bog da. Nisam igrač kakav sam bio, ali mislim da mi ne ide preloše. Unatoč nekim mišljenjima, ne ide mi preloše. Postigao sam tri gola. Drugi su postigli više, ali meni ne ide preloše. Nadam se da ću postići još jedan.

Dodao je i kako na njega ne utječe kritika.

“Rekao bih da uvijek moramo održavati istu dosljednost. Ne isplati se svima posvećivati istu pažnju. Ne dopuštam da me komentari utječu, a poruka Portugalcima… Oni koji su s nama su vrlo odani, a sve ostalo je smeće i nije važno… Ništa mi ne nedostaje; život je bio vrlo darežljiv prema meni. Na osobnoj razini, ništa mi ne nedostaje. Osvajanje Svjetskog prvenstva neće me učiniti još više Cristianom. Ne dopustiti da me kritika pogodi nije ništa novo. Cijenim to. Omogućuje mi da iskoristim ove trenutke; omogućilo mi je da idem naprijed i da više rastem.

Španija je favorit, ali…

“Imam posebnu naklonost prema Španiji; moja porodica je praktički španska, imam poslove tamo… Španija je uvijek kandidat za naslov prvaka. Tko god se bude bolje nosio s detaljima, pobijedit će. Imam osjećaj da ćemo to biti mi – kazao je.

Portugal će protiv Španije, 6. jula u 21 sat tražiti mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva, a Ronaldo vjeruje da njegova ekipa ima kvalitet da napravi veliki rezultat.

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