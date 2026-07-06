Kako pravilno kuhati povrće da zadrži vitamine i boju

Najveći problem predstavlja dugotrajno kuvanje na visokim temperaturama. Vitamini topljivi u vodi, poput vitamina C i folne kiseline, posebno su osjetljivi na toplotu te se lako gube ako povrće dugo stoji u ključaloj vodi. Istovremeno, prirodni pigmenti koji zelenom i narandžastom povrću daju prepoznatljivu boju postepeno se razgrađuju, zbog čega ono postaje bezbojno i gubi svjež izgled.

Kako bi povrće zadržalo svoju boju, hrskavu teksturu i što više hranljivih sastojaka, preporučuje se kratko kuvanje ili priprema na pari. U većini slučajeva dovoljno je da se povrće kuva do tri minuta u ključaloj vodi, nakon čega bi trebalo da ostane blago hrskavo.

Dodavanje male količine soli u vodu može pomoći očuvanju zelene boje, dok se još bolji rezultat postiže takozvanim “ledenim šokom”. Odmah nakon kuvanja povrće treba prebaciti u posudu s veoma hladnom ili ledenom vodom kako bi se zaustavio proces termičke obrade. Upravo ovu metodu često koriste profesionalni kuvari kako bi povrće zadržalo svjež izgled i intenzivnu boju, prenosi B92.

Među najboljim načinima pripreme ističe se kuvanje na pari jer povrće ne dolazi u direktan kontakt s vodom. Na taj način čuva se veći dio vitamina, ali i prirodni ukus namirnica. Ova metoda posebno se preporučuje za brokoli, karfiol, tikvice i spanać.

Nakon pripreme povrće možete začiniti maslinovim uljem, limunovim sokom, bijelim lukom ili svježim začinskim biljem. Osim što poboljšavaju ukus, zdrave masti iz maslinovog ulja doprinose boljoj apsorpciji vitamina A, D, E i K, koji su topljivi u mastima.

Uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je pripremiti obrok koji će zadržati svoju boju, teksturu i nutritivnu vrijednost, a istovremeno izgledati privlačno i svježe na tanjiru.

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