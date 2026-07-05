Neviđeni presedan: Balogun igra osminu finala iako je protiv BiH pocrvenio

Balogun je prvobitno bio suspendovan na jednu utakmicu zbog crvenog kartona koji je dobio u susretu protiv Bosne i Hercegovine.

U tom meču došlo je do prekršaja u kojem je napadač u duelu nagazio na zglob bosanskohercegovačkog defanzivca Tarik Muharemović, pri čemu je situacija ocijenjena kao potencijalno opasna za povredu.

Sudija je tada bez mnogo dileme pokazao crveni karton, a odluka je u prvi mah značila da će Balogun propustiti naredni meč,pišu Vijesti

Međutim, nakon što je slučaj dodatno razmotren, disciplinska komisija je odlučila da poništi ranije izrečenu suspenziju.

Time je napadaču omogućeno da nastupi za svoju reprezentaciju u ključnom duelu nokaut faze.

Ovakav rasplet izazvao je podijeljene reakcije, posebno među navijačima koji smatraju da je prvobitna kazna bila opravdana.

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