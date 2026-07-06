Haos u Livnu: Izgorjelo sedam vozila, vatrogasci doživjeli tešku nesreću

Iz Vatrogasnog društva “Gospe Vidoške” Vidoši saopćili su da su u 13.38 sati dobili poziv za hitnu pomoć kolegama iz Profesionalne vatrogasne jedinice Livno.

Međutim, na putu prema požarištu došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj se prevrnulo vatrogasno vozilo, a vatrogasci su tom prilikom povrijeđeni.

U međuvremenu je stigla i dojava da gori više vozila te da su požarom ugrožene porodične kuće i zgrada Osnovne škole u Podgradini.U svega desetak minuta mobilizirali smo 12 operativnih vatrogasaca te s dva vatrogasna vozila krenuli na intervenciju. Dolaskom na mjesto događaja zatekli smo požar otvorenog prostora koji je nastao spaljivanjem pokošene trave. Nošen vjetrom, požar se proširio prema dvorištima porodičnih kuća i zgradi Osnovne škole Podgradina. Vatra je zahvatila i autootpad, gdje je u potpunosti izgorjelo sedam vozila, kao i dio pomoćnog objekta u blizini stambenih kuća”, naveli su iz ovog vatrogasnog društva.

Dodali su da su zapaljena vozila bila udaljena svega nekoliko metara od školske zgrade, zbog čega je postojala ozbiljna opasnost da se požar proširi i na školu.stakli su i da su požari vozila posebno opasni zbog visokih temperatura, mogućih eksplozija rezervoara za gorivo, pucanja guma i gustog otrovnog dima, što dodatno otežava gašenje,pišu Vijesti

“Zajedno s dežurnom ekipom Profesionalne vatrogasne jedinice Livno, uz pomoć policije i mještana, poduzeli smo sve potrebne mjere kako bismo zaustavili širenje požara i zaštitili ugrožene objekte”, poručili su iz Vatrogasnog društva “Gospe Vidoške”.

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