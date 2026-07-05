Ibrahimović TV zvijezda Mundijala: Gledaniji od utakmica

Američki mediji ga opisuju kao centralnu figuru Foxove studijske ekipe, navodeći da je njegovo prisustvo u studiju jednako atraktivno kao i same utakmice najvećih reprezentacija na turniru.

Ibrahimovićev dolazak na televiziju najavljen je kao veliki projekt i svojevrsni marketinški potez, uz kampanju koja ga predstavlja kao globalnu sportsku ikonu. Njegov prepoznatljiv stil i samouvjeren nastup dodatno su doprinijeli velikoj gledanosti i viralnosti njegovih izjava.

Posebnu pažnju javnosti izazvao je emotivan trenutak kada je govorio o Bosni i Hercegovini, ističući da ga ta zemlja lično dotiče zbog porodičnih korijena. Tom prilikom izrazio je poštovanje prema ljudima i historiji, naglasivši da ga raduje uspjeh reprezentacije i njen plasman u nokaut-fazu.

– Naježim se kada pomislim kroz šta je sve ta zemlja prošla i koliko mi znači radost koju danas vidim na licima tih ljudi. To je zemlja iz koje dolazi porodični dio mog identiteta i moji korijeni”, poručio je Ibrahimović sa suzama u očima, pokazavši da iza maske drskog šoumena stoji iskrena povezanost sa domovinom svojih roditelja,pišu Vijesti

Uz emotivne poruke, Ibrahimović je ostao vjeran svom direktnom stilu, pa je tokom turnira komentarisao i pojedine selektore i ekipe, kritikujući taktiku i gubitak identiteta kod nekih reprezentacija, dok je druge branio i analizirao njihov pristup igri.

Studijski program Foxa, prema pisanju američkih medija, postao je dinamičan i nepredvidiv format u kojem Ibrahimović često preuzima glavnu riječ, što je doprinijelo njegovoj popularnosti kod publike.

Pored toga, najavljen je i poseban projekat koji ga spaja s drugim sportskim velikanima, s ciljem da se publici približi priča o najvećim sportskim imenima i njihovom mentalitetu.

Ibrahimović je tako, i bez nastupa na terenu, ponovo postao jedna od najzapaženijih ličnosti na Svjetskom prvenstvu.

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