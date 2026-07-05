Dramatična noć u Starom Gradu: Otkrivamo identitet muškarca koji je drugog ubo u grudi i ženu udario u glavu

Mirza Hadžimešić uhapšen je zbog pokušaja ubistva u Starom Gradu u Sarajevu, saznaje portal „Avaza“.

Kako je za naš medij potvrdio njegov advokat, Omar Mehmedbašić, oštećeni su bili na prepoznavanju i saslušani su, dok je Hadžimešić negirao izvršenje krivičnog djela.

– Tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je pritvor za osumnjičenog, o čemu će odluka biti donesena sutra – dodaje advokat za “Avaz”.

Iako je iz policije ranije potvrđeno da je osumnjičeni oštrim predmetom nanio povrede oštećenom, kod Hadžimešića nije pronađen nikakav predmet, potvrdio je advokat.

Podsjetimo, 04.07.2026. oko 19 sati, u ulici Avdage Šahinagića do broja 8, općina Stari Grad Sarajevo, Hadžimešić je Tariku Handžiću uz upotrebu oštrog predmeta nanio tjelesne povrede u predjelu lijeve strane grudnog koša i unutrašnje strane desne podlaktice.To je konstatovano ljekarskim nalazom od strane KCUS-a od 04.07.2026. godine. Osim što je osumnjičeni napao Tarika Handžića, on je nasrnuo i na Melisu Handžić i udario je u predjelu glave upotrebom fizičke snage. Žena je, kako saznaje “Avaz” zadobila lake tjelesne povrede.,piše Avaz

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