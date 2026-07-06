Milioni troše novac uzalud: Riblje ulje ne spašava mozak od starenja, tvrde naučnici

Međutim, najnovija velika klinička studija donosi gorko otrežnjenje i potpuno ruši ovaj dugogodišnji mit o zdravlju. Naučnici su nakon dvogodišnjeg detaljnog praćenja utvrdili da ove popularne kapsule nemaju nikakav mjerljiv efekat na poboljšanje kognitivnih sposobnosti niti mogu usporiti razvoj Alchajmerove bolesti.

Klinički eksperiment razbio iluzije o čudotvornoj piluli

Istraživanje koje je sproveo medicinski tim sa renomiranog Univerziteta Južne Kalifornije (USC), a koje je objavljeno u naučnom časopisu eBioMedicine, spriječilo je dalje širenje zabluda. Naučnici su sproveli rigorozno, dvostruko slijepo ispitivanje na 365 odraslih osoba starosti između 55 i 80 godina koje su imale visok genetski rizik za razvoj Alchajmerove bolesti. Ispitanici su svakodnevno dobijali visoke doze od 2.000 miligrama DHA omega-3 masne kiseline ili placebo.

Analizom cerebrospinalne tečnosti nakon šest mjeseci, stručnjaci su potvrdili da je riblje ulje uspješno stiglo do mozga i podiglo nivo masnih kiselina za 17 odsto. Ipak, unatoč tome što je nutrijent došao do cilja, to nije donijelo nikakve rezultate na polju pamćenja. Nakon dvije godine, grupa koja je pila prave suplemente imala je identične rezultate na kognitivnim testovima kao i grupa koja je dobijala obični placebo.

Skeniranje mozga otkrilo surovu stvarnost

Magnetna rezonanca i detaljna snimanja glave otkrila su jednako obeshrabrujuću sliku. Suplementacija ribljim uljem nije uspjela usporiti smanjivanje hipokampusa – ključne regije u mozgu koja je odgovorna za pamćenje i koja prva strada pod uticajem starenja i Alchajmerove bolesti. Direktor Centra za personalizovano zdravlje mozga, dr. Hussein Yassine, otvoreno je priznao da ne postoji “magična pilula” koja rješava problem demencije.

Naučnici objašnjavaju da izolovani nutrijenti u vidu kapsula ne funkcionišu isto kao kada se unose kroz prirodnu ishranu. Ranija istraživanja sugerišu da omega-3 masne kiseline imaju efekta samo ako su dio cjelokupne mediteranske ishrane, gdje djeluju u sinergiji sa drugim mineralima i vitaminima iz svježe ribe, maslinovog ulja i povrća.

Umjesto skupih pilula, ključ je u promjeni životnog stila

Ljekari naglašavaju da umjesto kupovine skupih dodataka ishrani, fokus moramo vratiti na bazične životne navike. Mozak se ne može očistiti niti zaštititi vještačkim preparatima ako su drugi dijelovi tijela zapušteni. Redovno vježbanje, kvalitetan i dubok san, te izbacivanje prerađene hrane predstavljaju jedini dokazani mehanizam za očuvanje mentalne svježine u kasnijim godinama života. Zdrav životni stil je ekvivalent redovnom održavanju motora i zamjeni ulja u automobilu – ako to preskočite, nikakvi skupi aditivi u vidu pilula neće spriječiti kvar.

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