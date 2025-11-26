Zvanično potvrđeno: Slovenci usvojili novi zakon i obradovali veliki broj radnika iz BiH

Slovenija je danas zvanično potvrdila zakon kojim se uvodi puno priznavanje vozačkih dozvola za državljane Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Odluka predstavlja važnu administrativnu promjenu za hiljade radnika i stanovnika iz ovih zemalja koji žive i rade u Republici Sloveniji.

Šta donosi novi zakon?

Prema potvrđenim informacijama, Slovenija će omogućiti direktnu zamjenu važećih vozačkih dozvola iz navedenih država bez dodatnog polaganja vozačkog ispita. Ovo je bio dugogodišnji zahtjev stranih radnika, poslodavaca i sindikata, posebno u sektorima gdje je vozačka dozvola ključni uslov za zapošljavanje.

Tekst zakona bit će objavljen u Službenom listu Republike Slovenije, gdje će biti precizirane procedure zamjene, potrebna dokumentacija, rokovi i eventualne prelazne odredbe. Objavom u Službenom listu zakon stupa na snagu, čime će se omogućiti primjena u svim upravnim jedinicama, piše GP Maljevac

Veliko olakšanje za radnike i poslodavce

Uvođenjem ove mjere, Slovenija očekuje pojednostavljenje procesa zapošljavanja u sektorima logistike, građevine, industrije i usluga. Radnici koji dolaze iz BiH i regiona više neće biti prinuđeni da polažu dodatne testove, što je često izazivalo i finansijske i administrativne prepreke.

