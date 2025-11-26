Vijesti

Zapaljeno službeno vozilo Grada Mostara koje koristi gradonačelnik Kordić

Objavljeno prije 37 minuta

Službeno vozilo gradonačelnika Mostara Marija Kordića zapaljeno u noći; policija provodi istragu i traga za počiniteljima

Sinoć je u Mostaru zapaljeno službeno vozilo Grada Mostara koje koristi gradonačelnik Mario Kordić u obavljanju svojih dužnosti.

Incident je odmah prijavljen policiji, a očevid je u tijeku.

“Sinoć je zapaljeno službeno vozilo Grada Mostara koje koristim u obavljanju svojih dužnosti. Incident je prijavljen policiji, koja provodi sve potrebne radnje.

U posljednje vrijeme svjedočimo organiziranom stvaranju narativa mržnje i napadima na moj rad samo zato što štitimo interese Grada Mostara. Takav narativ ima svoje posljedice — a ovaj događaj jasno pokazuje što je cilj onih koji ga potiču.

Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti. Nastavljamo raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara,piše Bljesak

Po dovršetku istrage o svim saznanjima ćemo pravovremeno informirati javnost”, napisao je Kordić na službenom Facebook profilu.


