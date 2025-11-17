Odmor u Istanbulu pretvorio se u noćnu moru: Otac, majka i dvoje djece preminuli

Posle smrti majke i dvoje dece od posledica trovanja hranom u hotelu u Istanbulu, preminuo je i otac dece i njen muž. Stradala je cela porodica.Posle smrti majke iz Hamburga i njene dvoje dece, sada je u Istanbulupreminuo i njen muž, odnosno otac dece. Vest je objavio šef istanbulske zdravstvene direkcije, Abdulah Emre Giner, na platformi “Iks”.

Majka i deca iz Hamburga preminuli su u Istanbulu ranije, a sada je potvrđena i smrt oca. Istanbulske vlasti saopštile su da istraga i dalje traje punim intenzitetom, a više osumnjičenih je uhapšeno.

Podsetimo, majka i njeno dvoje dece (3 i 6 godina) iz Nemačkepreminuli su od posledica trovanja hranom u popularnoj turističkoj oblasti Istanbula,piše Kurir

Lokalni mediji naveli su da su uzrok trovanja dagnje i punjeni krompiri, popularna ulična hrana, koja se jede u turističkom okrugu Ortakoj, na evropskoj strani Bosfora.

Autopsija dvoje preminule dece, šestogodišnjeg Kadira Muhameta i trogodišnje Masal završena je, a preliminarni nalazi pokazuju da su deca imala modrice na kolenima i promene na sluzokoži želuca, ali nije pronađen nijedan očigledan patološki uzrok smrti.

Porodica je 9. novembra doputovala iz Nemačke u Istanbul, a 11. novembra su konzumirali hranu od uličnog prodavca u četvrti Ortakoj, kao i obrok u restoranu.

