Sjajne vijesti za selektora Barbareza i navijače Zmajeva na drugom treningu na Grbavici

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavlja drugi trening na Grbavici u okviru priprema za predstojeće okršaje koji ih očekuju na startu novog ciklusa Lige nacija.Izabranici selektora Sergeja Barbareza ponovo su izašli na teren u odličnom raspoloženju, nastavivši uigravanje tima nakon što su se u ponedjeljak okupili u Sarajevu. U taboru Zmajeva vlada sjajna atmosfera, a svi igrači vrijedno treniraju kako bi što spremniji dočekali prve takmičarske izazove.

Ono što posebno može radovati Sergeja Barbareza i sve navijače naše selekcije jeste činjenica da je Kerim Alajbegović odradio trening i da će biti spreman za predstojeći meč.Pripremama nacionalnog tima još uvijek se nije priključio kapiten Edin Džeko. Napadač će tokom ove sedmice odigrati prijateljski susret za svoj klub Šalke kako bi što spremniji dočekao oproštaj od reprezentativnog dresa. Selektor BiH istakao je da zbog toga Džeko neće konkurisati za prva dva duela protiv Poljske i Rumunije.Džeko će se timu priključiti za svoju posljednju utakmicu u reprezentativnom dresu, kada u Zenici bude gostovala selekcija Švedske, gdje će se i zvanično oprostiti od navijača i državnog tima,piše Avaz

Podsjetimo, javnosti su se tokom dana obratila i dva nova lica u svlačionici, povratnik Ajdin Hasić te mladi čuvar mreže Salko Hamzić, koji nisu skrivali ponos zbog poziva pod državnu zastavu.Prva prepreka za našu selekciju na programu je u petak od 20:45 sati, kada “Zmajevi” gostuju u Varšavi protiv reprezentacije Poljske. Tekstualni prijenos utakmice, kao i sve najnovije zanimljivosti te reakcije iz tabora reprezentacije, moći ćete pratiti uživo na portalu “Dnevnog avaza”.

Facebook komentari