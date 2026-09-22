Šok u UN: Dok je Tramp govorio Kubanci ustali i napustili salu

Kako izvještava CNN, dok je Trump govorio o situaciji na Kubi , rekao je da će ” kubanski komunistički režim pasti”, a članovi kubanske delegacije potom su ustali sa svojih mjesta i napustili dvoranu.

„Moja administracija također teži temeljnoj promjeni situacije na Kubi , gdje je komunistički režim pod velikim pritiskom, najvećim kojem je ikada bio izložen, to je zemlja koja se potpuno urušila. Urušava se kao nikada prije i urušit će se (komunistički režim)“, dodao je Trump .

Dodao je da američki državni tajnik Marco Rubio vodi pregovore s Havanom .

„On je duboko uključen u pregovore s Kubom . Vidjet ćemo što će se dogoditi“, rekao je Trump . Kubansku u Općoj skupštini UN-a predvodi ministar vanjskih poslova te zemlje Bruno Rodríguez Parilla .

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