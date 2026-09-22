Nafta ponovno ide prema Crvenom moru: Saudijci obnavljaju ključni naftovod

Prema izvješćima, tanker bi trebao biti ukrcan u luci Yanbu kasnije danas, a prema jednom od izvora, teret će biti namijenjen Kini.

Saudijska Arabija je, nakon poremećaja u transportu nafte kroz Hormuški tjesnac zbog rata na Bliskom istoku, koristila ovaj naftovod za preusmjeravanje oko četiri milijuna barela dnevno do luke Yanbu, što predstavlja oko četiri posto globalne opskrbe naftom.

Spomenuti naftovod zatvoren je nakon napada dronom 13. rujna, zbog čega je obustavljen utovar sirove nafte u luci Yanbu, podsjeća britanska agencija.

Naftovod radi smanjenim kapacitetom od ponovnog pokretanja, a jedan od izvora rekao je da Aramco pokušava vratiti protok na oko četiri milijuna barela dnevno.

Međutim, sigurnosni izvor rekao je da bi potpuna normalizacija rada mogla potrajati nekoliko tjedana.

Drugi trgovci rekli su da se pripremaju za nastavak saudijskog izvoza premještanjem tankera u egipatsku luku Port Said na Mediteranu, kao i u luku Sidi Kerir, gdje se nafta može pretovariti s broda na brod.

Vijest o obnovi transporta naftovodom Istok-Zapad utjecala je na blagi pad cijene nafte, tako da je cijena Brenta u 17:00 sati pala za 0,49 posto na 99.820 dolara po barelu.

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