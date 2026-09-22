Tijesto od samo tri sastojka gotovo je za nekoliko minuta

Ako vam se jede domaća pizza ili tople lepinje, a nemate vremena čekati da tijesto naraste, ovaj jednostavan recept mogao bi vam postati omiljeni. Potrebna su samo tri osnovna sastojka, a tijesto je spremno za pečenje za svega nekoliko minuta.Za razliku od klasičnog tijesta s kvascem, ova brza varijanta ne zahtijeva čekanje. Potrebni su vam brašno, gusti jogurt i prašak za pecivo, a od tijesta možete napraviti pizzu, lepinje ili druge slane zalogaje.

Tijesto od tri sastojka

Sastojci:

280 g glatkog brašna

200 ml gustog običnog jogurta

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli, po želji

Priprema:

U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jogurt i rukama kratko sjedinite sastojke, odnosno mijesite samo dok ne dobijete mekano i povezano tijesto.

Ako je tijesto malo ljepljivo, dodajte najviše jednu kašiku brašna. Nemojte pretjerivati jer bi tijesto moglo postati suho i tvrdo.

Važno je da se tijesto ne mijesi predugo. Što ga duže mijesite, gluten se više razvija, pa konačni rezultat može biti tvrđi i žilaviji. Dovoljno je kratko sjediniti sastojke, oblikovati tijesto i odmah ga ispeći – nema potrebe da odmara ili raste,piše Vijesti

Za pizzu ili lepinje

Ako pravite pizzu, tijesto razvucite na oko pola centimetra debljine, premažite paradajz sosom, dodajte sir i ostale sastojke po želji te pecite u dobro zagrijanoj rerni.

Za brze lepinje tijesto podijelite na manje dijelove i svaki oblikujte u tanku, pljosnatu lepinju. Pecite ih u dobro zagrijanoj tavi bez ulja oko dvije minute sa svake strane, dok ne dobiju lijepu boju i počnu se nadimati.

Lepinje možete peći i u rerni, oko 10 do 12 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Vrijeme pečenja zavisi od debljine tijesta i temperature.

Najbolje su dok su još tople, a možete ih poslužiti uz gulaš, grah, čorbe, različite umake ili kao brzu zamjenu za hljeb.

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