Šef obezbjeđenja premijera RS prevozio kokain iz Srbije: “Upalim rotaciju i opušteno…”

Milan Vulinović – Mike, šef obezbjeđenja bivšeg predsjednika Vlade RS Radovana Viškovića osumnjičen je da je u službenim vozilima uz upotrebu rotacija prevozio kokain iz Srbije u Republiku Srpsku, ekskluzivno otkriva CAPITAL.Ovaj portal je objavio da je u posjedu izvještaja o otkrivanju počinilaca krivičnog djela koji je načelnik Policijske uprave Doboj Slobodan Radinković polovinom maja ove godine uputio Tužilaštvu BiH u kojem se detaljno opisuje kako je Vulinović zloupotrebljavao svoj položaj i predlagao kako da preveze drogu u službenom vozilu tadašnjeg premijera RS.

„A ima li kakve šanse da dođe to sve odjednom pa da odjednom prevezem 3 kg. Ako nema može po kilu samo kažem da bi mi lakše bilo odjednom sve. Uzmem službeno, pošaljem najavu da vozim porodicu od šefa, upalim rotaciju i opušteno“.Ovo je dio tekstualne poruke koju je Vulinović putem zaštićene aplikacije „SKY ECC“ razmjenjivao sa Danielom Popovićem, zvanim Pop, šefom organizovane kriminalne grupe osumnjičene za trgovinu drogom i oružjem.

Vulinović je sa još dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS Željkom Đukanovićem, zvanim Zemac i Srđanom Raković, zvanim Raka osumnjičen da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Daniel Popović.

Ovoj trojici pripadnika MUP-a na teret se stavljaju krivična djela „organizovani kriminal“ i „neovlašteni promet opojnim drogama“, dok se Popović sumnjiči i za „neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom“.

Pored prepiske putem „SKY“ aplikacije između Vulinovića i Popovića koja se citira u izveštaju MUP-a, CAPITAL otkriva da je Tužilaštvo BiH dešifrujući „SKY“ i u saradnji sa Graničnom policijom BiH zadokumentovalo nekoliko konkretnih datuma kada je Vulinović uz korištenje rotacija i bez zaustavljanja prelazio granicu, prevozeći u službenom vozilu po nekoliko kilograma droge.

Ono što je posebno interesantno da neki od tih datuma sežu do kraja januara i kraja marta 2020. godine, a da je Vulinović tek u maju prošle godine iz obezbjeđenja premijera premješten na radno mjesto u Centar za obuku MUP-a u Zalužanima.

Da zlo bude veće, Vulinović, Đukanović i Raković suspendovani su tek krajem maja ove godine i to isti dan kada je bivši direktor SIPA Perica Stanić javno postavio pitanja rukovodstvu MUP-a RS da li je tačno da su „službena vozila Vlade RS i bivšeg premijera duži vremenski period korištena za prevoz većih količina kokaina, te da li su takvi transporti obavljani preko granice uz korištenje policijske pratnje, zvučne i svjetlosne signalizacije“?

Podsjećamo, Viškovićev nasljednik na mjestu premijera Savo Minić na Stanićeva otvorena pitanja odgovorio je sljedeće: „Gospodin Stanić, on je radio u SIPA, zna kako to funkcioniše, podnese se krivična prijava. Svi će biti najstrože kažnjeni, evo dok sam ja premijer i ministar Budimir. Bilo kakva osnovana sumnja biće najstrože kažnjena i to je nedopustivo“.

Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, odgovarajući Staniću, rekao je da se u MUP-u na svaku indiciju kriminala provodi unutrašnji krivični postupak.

„Otkako sam ja došao u MUP RS na svaku indiciju kriminala, među pripadnicima MUP, sprovodi se unutrašnji krivični postupak ako za to postoji osnova, ali nemojte spekulisati sa tim jer i spekulacija sa ovim krivično djelo. Ako postoji, prijavite, jer zna se kako se postupa, taj čovjek je bio direktor SIPA-e, zna dobro kako to funkcioniše“, rekao je Budimir.

Međutim i aktuelni premijer i ministar policije prikrili su da je PU Doboj izvještaj o otkrivanju počinilaca krivičnih djela u kojem se Vulinović, Đukanović i Raković sumnjiče za najteža krivična djela sačinjen 12. maja ove godine, dok su ova trojica pripadnika MUP-a suspendovani tek 29. maja o čemu CAPITAL takođe posjeduje dokaze.

To budi opravdanu sumnju da li bi uopšte bili suspendovani da bivši direktor SIPA Perica Stanić nije uzburkao javnost otvoreno postavljajući pitanja da li su pojedini pripadnici MUP-a koristili svoj položaj i veze sa najvišim funkcionerima vlasti za izvršenje teških krivičnih djela organizovanog kriminala.

Interesantno je da iz MUP-a nisu odgovorili na pitanja našeg portala koja smo im uputili 2. juna ove godine, a između ostalog, pitali smo sljedeće,pišu Vijesti

– Da li je PU Doboj podnijela izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv tri policijska službenika u kojem se sumnjiče za organizovani kriminal i neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga?

– Da li su ta tri policijska službenika protiv koji je podnesen pomenuti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu suspendovana, kada i zbog čega?

– Da li ugled MUP-a RS ruše policijski službenici osumnjičeni za organizovani kriminal i trgovinu drogom ili mediji i pojedinci koji otkrivaju da unutar MUP-a službuju osumnjičeni za organizovani kriminal i trgovinu drogom?

Capital je najavio da sutra objavljuje ko je sve bio član organizovane kriminalne grupe Daniela Popovića i kome su prodavali drogu.

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