Poruka kontroverznom Izraelcu: “Sarajevo, grad koji Kabiri ne može podnijeti jer ga ne može kupiti”

Na sarajevskom Eiffelovom mostu u srijedu, 12. novembra, je osvanuo transparent s jasnom porukom upućenom Amiru Grossu Kabiriju, vlasniku mostarskog Zrinjskog.

Na transparentu piše: “Sarajevo, grad koji Kabiri ne može podnijeti jer ga ne može kupiti”, a pored je istaknuta i zastava Palestine.