Vijesti

Poruka kontroverznom Izraelcu: “Sarajevo, grad koji Kabiri ne može podnijeti jer ga ne može kupiti”

5.0K  
Objavljeno prije 1 sat

Na sarajevskom Eiffelovom mostu u srijedu, 12. novembra, je osvanuo transparent s jasnom porukom upućenom Amiru Grossu Kabiriju, vlasniku mostarskog Zrinjskog.

Na transparentu piše: “Sarajevo, grad koji Kabiri ne može podnijeti jer ga ne može kupiti”, a pored je istaknuta i zastava Palestine.

Građani glavnog grada BiH ovim su, čini se, željeli odgovoriti na izjave Kabirija, koji je u razgovoru za izraelske medije Sarajevo nazvao “vodećim antisemitskim gradom u ovom dijelu svijeta”.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh