Građani glavnog grada BiH ovim su, čini se, željeli odgovoriti na izjave Kabirija, koji je u razgovoru za izraelske medije Sarajevo nazvao “vodećim antisemitskim gradom u ovom dijelu svijeta”.
Poruka kontroverznom Izraelcu: “Sarajevo, grad koji Kabiri ne može podnijeti jer ga ne može kupiti”
Na sarajevskom Eiffelovom mostu u srijedu, 12. novembra, je osvanuo transparent s jasnom porukom upućenom Amiru Grossu Kabiriju, vlasniku mostarskog Zrinjskog.
Na transparentu piše: “Sarajevo, grad koji Kabiri ne može podnijeti jer ga ne može kupiti”, a pored je istaknuta i zastava Palestine.