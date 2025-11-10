Hadžihafizbegović: Bošnjaci u IO N/FS BiH su izdajnici države

On je kritikovao predsjednika saveza Vicu Zeljkovića i članove Izvršnog odbora, najavivši da planira pravne korake zbog odluka koje smatra nepravednim i štetnim za bh. nogomet. Hadžihafizbegović smatra da Savez svojim potezima namjerno stvara potencijalne incidente na predstojećim utakmicama reprezentacije.

– Ja sam provjerio kod ozbiljnih advokata, to što on radi je krivično djelo. Osobno ću tužiti Vicu Zeljkovića, sve one koji su glasali za ovu “sramnu odluku”. To je eufemizam, ovo “sramnu odluku”. To je državni udar. Pred jednu bitnu utakmicu za reprezentaciju i odlazak na Svjetsko prvenstvo, on sa svojom kamarilom, pogotovo Bošnjacima, to je kamarila najvažnija, Bošnjaci u IO. Njihova imena treba da se spominju i da im imena ostanu upisana u historiji bh. nogometa. To su, ne izdajnici države, oni su uradili krivično djelo – rekao je Hadžihafizbegović.

Posebno je istakao nezadovoljstvo odlukom da reprezentacija ne igra u Banjoj Luci, ističući da bi trebala imati mogućnost nastupa u svim gradovima Bosne i Hercegovine, dodavši da Savez na čelu sa Zeljkovićem želi da izazove incident,pišu Vijesti

– Sve ide iz Banje Luke. Oni žele da se te utakmice protiv Rumunije i Austrije prekinu i registruju 3:0 za njih. Ako bude incident, to će biti incident od strane Zeljkovića i ovih uhljupa iz Izvršnog odbora. Neće biti od nas (BH Fanaticosa) – kazao je Hadžihafizbegović.

– Zašto gospodine Zeljkoviću ne dozvoljavate da reprezentacija igra u Banjoj Luci? Mi smo jedina reprezentacija koja ne može da igra u svakom gradu. Orgranizuj utakmicu u Banjoj Luci. Nek igraju BiH i Azerbejdžan – dodao je Hadžihafizbegović.

Facebook komentari