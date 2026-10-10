Raketa pogodila aerodrom u Rijadu: Putnici evakuisani, prijavljen veliki broj ranjenih

Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, navodno se našao na meti raketnog napada u subotu. Prema izvještaju portala „Slobodna Bosna“, projektil je pogodio kompleks putničkih terminala 3 i 4, nakon čega je naređena hitna evakuacija, prenosi AP.U izvještaju se navodi da je veći broj ljudi povrijeđen, dok su stanovnici Rijada prijavljivali snažne eksplozije, a prema aerodromu su upućena vozila hitne pomoći.

Reakcija Vašingtona

U istom tekstu navodi se da je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio kako njegova administracija razmatra mogućnost priključivanja saudijskim zračnim napadima protiv jemenskih Huta, pokreta koji podržava Iran,piše Avaz

– Moguće je. Razmotrit ćemo to. Upravo smo saznali za posljednji napad, donijet ćemo odluku vrlo brzo – prenesena je Trampova izjava.Otkazani letovi

Prema dostavljenom izvještaju, zbog pogoršanja sigurnosne situacije otkazani su brojni letovi, dok su pojedine aviokompanije obustavile saobraćaj prema Rijadu. Navodi se i da je Agencija Evropske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) upozorila na rizik za civilno zrakoplovstvo.

Napomena: Navode o direktnom pogotku terminala, broju povrijeđenih, obustavi aerodromskih operacija i otkazivanju najmanje 225 letova potrebno je potvrditi iz pouzdanih izvora prije objavljivanja kao utvrđenih činjenica.

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