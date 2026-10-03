Bakir Krajinović otkrio dugoročnu prognozu

Nakon relativno toplog početka oktobra i Miholjskog ljeta, Bosnu i Hercegovinu očekuje promjenjivo vrijeme, uz kišu, pad temperatura, a potom i povratak sunčanijih i ugodnijih jesenjih dana.

Meteorolog Bakir Krajinović za Faktor upozorava da nas u narednom periodu očekuje pravi temperaturni rolerkoster.

Prvo kiša i zahlađenje

Frontalni sistemi sa sjeverozapada Evrope, zajedno s ciklonom nad sjevernim Jadranom, donose povećanu oblačnost, kišu i lokalne pljuskove. Najviše padavina očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje te u dijelovima zapadne i centralne Bosne, dok bi sjeveroistočni dijelovi trebali dobiti znatno manje kiše.

– Subota će biti kišovita u većem dijelu zemlje, uz mogućnost pljuskova praćenih grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16 stepeni, na jugu i krajnjem sjeveru do 18, dok će dnevne iznositi između 14 i 20 stepeni, a na jugu do 22 stepena – kaže Krajinović.

U nedjelju se očekuje postepeno smirivanje vremena. Kiša je još moguća tokom prijepodneva, ali bi u drugom dijelu dana trebalo doći do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Dnevne temperature u većem dijelu zemlje kretat će se između 10 i 16 stepeni.

Početak naredne sedmice donosi svježa jutra, s temperaturama od četiri do 10 stepeni, dok će dnevne vrijednosti u većem dijelu zemlje iznositi od 10 do 16 stepeni. U Hercegovini će biti toplije, s temperaturama do 22 stepena.Ipak, hladniji period ne bi trebao dugo potrajati. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, od 14. oktobra izgledna je postepena stabilizacija vremena, uz više sunčanih intervala i manje padavina. Dnevne temperature u Bosni mogle bi ponovo dostizati od 14 do 19 stepeni, a u Hercegovini oko 24 stepena – ističe Krajinović.

Zima toplija od prosjeka

Prema dugoročnim prognostičkim modelima, oktobar, novembar i decembar mogli bi biti topliji od uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine.

– Prognozni modeli ukazuju da ćemo u tom nekom trendu i završiti ovu godinu, da će i oktobar i novembar i decembar biti mjeseci sa pozitivnim odstupanjem u odnosu na uobičajene srednje mjesečne temperature zraka – rekao je Krajinović.

Kada je riječ o padavinama, modeli ukazuju na mogućnost manjeg broja kišnih i snježnih dana te manjih količina padavina od uobičajenih.

Ipak, to ne znači da će zima proći bez hladnih prodora, snijega i temperatura ispod nule.

– To ne znači da mi nećemo imati tokom hladnijeg perioda godine onih prodora hladne zračne mase sa pojavom snijega, sa pojavom minusa. Zima je takva kod nas, nije to ništa neuobičajeno. I u ovoj promjeni koja nam stiže, na planinama se očekuju i snježne padavine tokom iduće sedmice – istakao je Krajinović.

Na najvišim planinskim vrhovima centralnih dijelova Bosne i Hercegovine tokom naredne sedmice mogući su susnježica i snijeg, ali se zasad ne očekuje formiranje značajnijeg snježnog pokrivača.

Ozbiljniji snijeg

– Još je topla zemlja, tako da nema još naznaka da ćemo imati snježni pokrivač u narednih nekoliko dana. Ono što se uvijek, klimatološki gledano, dešava jeste da imamo značajniji snježni pokrivač tokom decembra na najvišim planinama naše zemlje i na njega moramo uvijek biti spremni – pojasnio je Krajinović.

Dodao je da se snijeg u novembru obično zadržava svega nekoliko dana, dok je u ovom trenutku teško precizirati kada bi mogao pasti prvi ozbiljniji snijeg.

– Sada govoriti kada će biti pravog snijega je jako teško, ali nas ne smije iznenaditi ni u jednom mjesecu u narednom periodu. Uvijek je snijega bilo – kazao je.

Kao podsjetnik da snijeg nije rezervisan samo za zimske mjesece, Krajinović navodi da je snježni pokrivač u Bosni i Hercegovini zabilježen tokom svih 12 mjeseci godine.

– Bosna i Hercegovina tokom svih 12 mjeseci na svom području registrovala je snježni pokrivač, tako da snijeg i u augustu na planini Bjelašnici nije neuobičajen, a kamoli u mjesecu oktobru ili novembru – naglasio je,piše Avaz

Dugoročne prognoze zasad ukazuju na zimu s temperaturama iznad prosjeka i mogućim manjim količinama padavina. Ipak, povremeni prodori hladnog zraka, snijeg i minusi ostaju mogući, dok će za precizniju prognozu prvog ozbiljnijeg snijega biti potrebno sačekati pouzdanije kratkoročne pokazatelje.

Facebook komentari