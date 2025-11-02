Muriz Memić u Tuzli na protestnom skupu: Monstruozno je ovo što se desilo, trebaju sami podnijeti ostavke

Memić je za N1 kazao da je ovo monstruozan zločin.

“Ovo je monstruozno šta se desilo. Ima čestitih policajaca, ali sam i kroz svoj slučaj vidio koliko su korumpirani policajci, sudije i tužioci.

Ja uvijek razdvajam poštene i korumpirane. I ovi su uhapsili svoje kolege što je velika stvar – kada policajac policajca uhapsi”,piše N1

Kaže da bi ovaj slučaj trebao barem biti kap koja je prelila čašu i da je narod “došao do zida”.

“Trebalo bi da smo sada sa ovim došli do zida. Dugo čekamo. Krajnje vrijeme je da se građani probude jer koliko god imamo “podršku” to nije dovoljno. Narod je ubijen u glavu, političari su nas uspavali. Njima je predobro, oni uživaju”.

“Kroz svoj slučaj sam vidio koliko oni vole stolicu. Prodali bi i svoju djecu za stolicu.

Što bismo mi tražili ostavke? Trebali bi sami da ih podnesu”, kazao je Memić.

