Dirljiv oproštaj kolega od Halida: Emocije, suze i sjećanja

Komemoracija je održana u Narodnom pozorištu Sarajevo, u atmosferi tišine, tuge i poštovanja prema čovjeku čiji su glas i pjesme obilježili decenije.

Srbijanski muzičar Željko Joksimović, zajedno sa suprugom Jovanom Joksimović, stigao je u Sarajevo kako bi odao počast dragom prijatelju.„Baš smo bili prisni i često smo se čuli, radili zajedno. Imao sam veliku privilegiju da mu napišem prelijepe pjesme koje su doživjele veliki uspjeh“, rekao je Joksimović vidno potresen.

U ime dugogodišnjeg prijateljstva, publici se obratio i Haris Džinović, koji nije mogao sakriti emocije:

„Govoriti o Halidu je jednostavno, jer je on to odredio svojim vrlinama, ponašanjem i načinom života. Dobar čovjek do bola, velika zvijezda. Zemaljski popularan, a opet skroman i nesebičan. Sve te vrline imao je naš dragi Halid Bešlić.“Posebno dirljiv trenutak priredio je Fahrudin Pecikoza, Halidov dugogodišnji saradnik i prijatelj, koji je priznao da je pred komemoraciju napisao deset govora i sve ih bacio.

„Razmišljao sam šta bi Halid rekao. Znate da je on znao psovati, ali to je kod njega zvučalo kao najljepša pjesma na svijetu“, prisjetio se uz osmijeh. „Ja sam karijeru posvetio njemu. Napisao sam mu pjesme koje niko ne bi čuo da ih on nije otpjevao.“

Komemoraciji je prisustvovao i Saša Matić, koji je ispričao da je upravo on među posljednjima razgovarao s Halidom.Čuo sam da nije dobro i odlučio ga nazvati. Na drugo zvono se javio i rekao: ‘E moj Sale’. Rekao mi je da je u bolnici, ali tonom kao da je rekao ‘Evo me u kafani’. Vjerovao sam da će biti dobro“, kazao je Matić,pišu Vijesti



U Sarajevo su stigle i brojne druge regionalne zvijezde, među njima i Aco Pejović, koji je svojim dolaskom pokazao koliko je Halid značio svima.„Kad bismo se držali njegovih postupaka i načina na koji je živio, svi bismo bili bolji ljudi. On je bio brat, ljubav, veliki prijatelj. Posljednji put smo se vidjeli na mom koncertu u Zetri 6. juna, družili se i smijali. Vjerovao sam da će se izvući“, rekao je Pejović, jedva zadržavajući suze.Komemoracija u Narodnom pozorištu bila je dostojanstven oproštaj od čovjeka čija je pjesma spajala ljude, a čije će ime i glas zauvijek ostati dio narodne duše Balkana.

