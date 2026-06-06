Iran napao Kuvajt i Bahrein: Pentagon zabrinut zbog obavještajnih poteza

Američka Odbrambeno-obavještajna agencija (DIA) podigla je procjenu kontraobavještajne prijetnje za Izrael na nivo “kritično”, uslijed zabrinutosti Pentagona da izraelske službe pokušavaju doći do informacija o unutrašnjim raspravama Trampove (Trumpove) administracije u vezi s ratom s Iranom i Bliskim istokom.

Iako su izraelska ambasada u Vašingtonu (Washingtonu) i neimenovani zvaničnik Bijele kuće ove navode odbacili kao lažne, mediji prenose da je do ovog koraka došlo u periodu napetosti između američkog predsjednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua). Istovremeno, Pentagon je odbio dati komentar, dok je Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila da su američke snage presrele više iranskih dronova i sedam balističkih raketa usmjerenih prema Hormuškom moreuzu, Kuvajtu i Bahreinu.Kako bi eliminisala neposrednu prijetnju za pomorski saobraćaj i spriječila dalje napade, američka vojska je uzvratila udarima na iranske radarske lokacije za obalni nadzor u Goruku i na otoku Kešm,piše Avaz

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