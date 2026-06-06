Žena pretukla muža: Mobilnim telefonom mu nanijela teške povrede

Žena iz Prokuplja večeras oko 19 sati nanijela je povrede glave svom suprugu. Nakon što mu je ukazana pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja, muškarac je prebačen na Odjeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.

Prema prvim informacijama, žena ga je više puta udarila mobilnim telefonom po glavi, pri čemu mu je nanijela nekoliko posjekotina na licu. Muškarac je nakon incidenta bio vidno uznemiren te je zatražio ljekarsku pomoć.

Riječ je o bračnom paru u srednjim tridesetim godinama.

U toku je dijagnostička obrada povreda, prenosi Kurir.

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