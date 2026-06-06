U Sent Luis stiže najveća džezva na svijetu: Besplatna bosanska kafa za 8.000 ljudi uoči utakmice BiH i Paname

Bosanskohercegovačka tradicija bit će predstavljena u američkom gradu Sent Luisu uoči prijateljske utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Paname, gdje će posjetioci imati priliku da besplatno probaju bosansku kafu pripremljenu u najvećoj džezvi na svijetu.

Prema najavi organizatora, druženje navijača počinje u subotu u 11:30 sati na Lou Fusz Plazi, a planirano je da se podijeli oko 8.000 fildžana tradicionalne kafe. Manifestacija se organizuje uoči utakmice koja će biti odigrana na stadionu Energizer Park.Kako je istakao Emir Nalić, riječ je o jedinstvenom događaju koji privlači pažnju i zbog same veličine džezve.

– Tamo će biti najveća bosanska džezva na svijetu, što je još jedna posebna i neobična stvar. Dovoze je avionom iz Bosne. Upisana je u Ginisovu knjigu rekorda. Dijelit će besplatnu bosansku kafu za 8.000 ljudi – rekao je Nalić,piše Avaz

Prema dostupnim informacijama, Guinnessov rekord postavljen je 2004. godine kada je u toj džezvi pripremljeno oko 650 litara kafe, što je bilo dovoljno za približno 8.000 fildžana. Za jedno punjenje potrebno je oko 65 kilograma kafe.

Organizatori očekuju veliki broj posjetilaca iz bh. dijaspore, ali i američkih gostiju, koji će imati priliku da kroz ovaj događaj upoznaju dio bosanskohercegovačke tradicije i jedan od njenih najprepoznatljivijih običaja — ispijanje bosanske kafe.

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