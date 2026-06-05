Cijene transporta skočile skoro 80 posto zbog rata na Bliskom istoku

Prema podacima pomorske istraživačke kuće Drewry, referentni World Container Index (WCI) za kontejner od 40 stopa porastao je sa 1.899 dolara (oko 1.650 eura) 26. februara na 3.344 dolara (oko 2.910 eura) 4. juna, što predstavlja rast od oko 76 posto.

Nakon izbijanja sukoba 28. februara, trgovinski promet kroz Hormuški tjesnac pao je za oko 90 posto u odnosu na uobičajene nivoe, navodi se u izvještaju.

Istovremeno, rast cijena brodskog goriva i dodatnih troškova transporta dodatno je povećao ukupne cijene prijevoza.

Dio brodarskih kompanija preusmjerio je rute kako bi izbjegao krizna područja, što je produžilo vrijeme isporuke robe. Zbog toga mnogi uvoznici naručuju robu ranije kako bi izbjegli kašnjenja.

Posebno je poskupio prijevoz između Azije i Sjedinjenih Američkih Država.

Cijena prijevoza kontejnera na ruti Šangaj–Njujork porasla je 98 posto, na 5.505 dolara (oko 4.790 eura),pišu Vijesti

Na liniji Šangaj–Los Anđeles cijena je skočila 108 posto i dostigla 4.565 dolara (oko 3.970 eura).

Rastu cijena doprinose i američke carine koje bi trebale stupiti na snagu u julu, zbog čega mnoge kompanije ubrzano naručuju robu prije promjena.

Dodatni pritisak stvara i povećana potražnja povezana s pripremama za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine.

Na relaciji Šangaj–Roterdam cijena prijevoza kontejnera porasla je 71 posto i sada iznosi 3.570 dolara (oko 3.110 eura).

Dio rezervacija na azijsko-evropskim rutama pomjeren je na juni zbog očekivanog povećanja cijena goriva od 1. jula, što dodatno podiže troškove transporta.

Kako se približava stoti dan sukoba, cijene pomorskog prijevoza približavaju se najvišim nivoima zabilježenim prošle godine, kada je indeks dosegao 3.543 dolara (oko 3.080 eura).

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