PIO objasnio: Ulazi li vojni rok u JNA u penzijski staž?

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIOFBiH) često prima pitanja građana u vezi s pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Osim uobičajenih tema poput načina obračuna penzija, prava na porodičnu penziju, mogućnosti prijevremenog penzionisanja ili mogućnosti istovremenog rada i primanja penzije, povremeno se postavljaju i specifična pitanja.

Jedno od takvih pitanja odnosi se na služenje vojnog roka u bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA).

Konkretno, građane zanima može li se taj period uračunati u penzijski staž i da li je moguće naknadno regulisati to vrijeme uplatom doprinosa.

Iz PIOFBiH ističu da vrijeme provedeno na odsluženju vojnog roka u JNA ne može biti priznato kao dio penzijskog staža, niti se može retroaktivno regulisati uplatom doprinosa.

Facebook komentari