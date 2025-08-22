Hadžihafizbegović: Stanivukoviću, mali, nerealizirani fašisto, čekamo sliku tebe ispod murala

Bh. glumac Emir Hadžihafizbegović reagirao je na izjavu gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića da neće ukloniti mural ratnom zločincu Ratku Mladiću.

– Draško Stanivukoviću, mali, nerealizirani fašisto, čekamo sliku tebe ispod murala. Bez te slike, posao nisi dovršio. Monstrume jadni, bijedni, ološu – naveo je Hadžihafizbegović.

Podsjećamo, novinarka je pitala Stanivukovića nakon sjednice PDP-a hoće li ukloniti mural u naselju Mejdan, a on je odgovorio:

– Nećemo uklanjati. Dalje – rekao je.

Kasnije se pohvalio na društvenim mrežama tim odgovorom.

