Hadžihafizbegović: Stanivukoviću, mali, nerealizirani fašisto, čekamo sliku tebe ispod murala

Objavljeno prije 1 sat

Ova reakcija je uslijedila nakon što je Stanivuković rekao da neće skloniti mural

Bh. glumac Emir Hadžihafizbegović reagirao je na izjavu gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića da neće ukloniti mural ratnom zločincu Ratku Mladiću.

– Draško Stanivukoviću, mali, nerealizirani fašisto, čekamo sliku tebe ispod murala. Bez te slike, posao nisi dovršio. Monstrume jadni, bijedni, ološu – naveo je Hadžihafizbegović.

Podsjećamo, novinarka je pitala Stanivukovića nakon sjednice PDP-a hoće li ukloniti mural u naselju Mejdan, a on je odgovorio:

– Nećemo uklanjati. Dalje – rekao je.

Kasnije se pohvalio na društvenim mrežama tim odgovorom.


