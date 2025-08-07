Izetbegović: Došli smo do trenutka istine, ili će Dodik nadjačati državu i njene institucije ili će institucije nadjačati njega

U Bužimu je u organizaciji OO SDA Bužim i KO SDA USK održana javna tribina pod nazivom „Odgovor“, na kojoj se prisutnima, između ostalih, obratio predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

U uvodu obraćanja, govoreći o problemima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, Izetbegović je podsjetio na hronologiju događaja i ekspanziju secesionističke politike bivšeg predsjednika entiteta RS Milorada Dodika, koja je kulminirala posljednjim najgrubljim napadima na ustavnopravni poredak države.

– Došli smo do trenutka istine. Ili će Dodik nadjačati državu i njene institucije ili će institucije nadjačati njega. Ovo se nije moglo izbjeći. Mi to nismo ni željeli izbjegavati jer mu se bolje suprotstaviti dok je ovdje prisutna snažna međunarodna zajednica i OHR sa Bonskim ovlastima. SDA mu se uvijek uspješno odupirala i on je to priznao. Govorio je o Trojci kao ‘invalidnoj strukturi’ u poređenju sa SDA – kazao je Izetbegović.

Izdržati do kraja

Dodik je, dodao je, ofanzivni igrač koji se ne snalazi u situaciji u kojoj se našao.

– Pritisak na njega se mora povećavati i mora se izdržati do kraja. Neka prijeti referendumima, neka vrijeđa, neka srlja dalje. On nema čvrst oslonac na koji će se osloniti. Njegov odlazak bit će snažna poruka za sve one koji dolaze, svim novim ‘dodicima’, da takve politike ne mogu uspjeti – poručio je Izetbegović.

Predsjednik SDA pozdravio je odluku Suda BiH i Centralne izborne komisije kojom je Dodiku oduzet mandat, ali je istovremeno upozorio na potrebu adekvatnog provođenja te odluke i opasnost od novih dogovora i kompromisa u njegovu korist.

– Ako ga ne uklone sa pozicije predsjednika SNSD-a, on će zadržati vlast i utjecaj. Imenovat će kadrove koji će morati biti njemu lojalni i preko njih će upravljati procesima. To se ne smije dogoditi – izjavio je Izetbegović.

Govoreći o Dodikovim koalicionim partnerima, Izetbegović je podsjetio na ranija obećanja zvaničnika Trojke, koja su prekršena nakon Općih izbora 2022, te na brojne ustupke na štetu države, naročito bošnjačkog naroda.

– Nema šta im nisu dali, čitave sektore – sigurnost, finansije, cestovnu izgradnju… Dodik ih je vrijeđao, zvao ih ‘invalidnom strukturom’, ‘muslimanskom reprezentacijom’, a oni su šutjeli i trošili novac koji im je Vlada Fadila Novalića ostavila. Sada, kada su taj novac potrošili, nas zadužuju za stotine miliona KM. Ponizili su penzionere, kojima duguju 360 miliona KM. Odlučni su samo kada treba napraviti neku glupost, poput povećanja minimalne plaće bez smanjenja doprinosa. Što prije odu, to je bolje – rekao je Izetbegović.

Trojka, dodao je, vrijeđa inteligenciju naroda kršenjem svojih proklamovanih principa, obećanja i stalnim promjenama stavova.

– Najprije je Konaković govorio da je besmisleno pokušati izbaciti SNSD iz vlasti. Ismijavao je prijedlog zastupnice Naše stranke. Međutim, kada su shvatili da se izbori bliže, započeli su svađu sa Dodikom. Prijete bagerima, brisanjem gumicom i slično. A istovremeno Dodikovom kumu daju 100 miliona KM za zgradu. Ko je otišao po bjegunca Dodika da ga prošvercuje do Tužilaštva da se nagodi? To su radili kadrovi Trojke – kazao je Izetbegović.

– Predali su pozicije, vratićemo ih. Zadužili su nas, vratićemo taj novac. Uništili su ekonomiju, popravit ćemo je – poručio je Izetbegović.

Pritisci na Bošnjake

Predsjednik SDA osvrnuo se i na pritiske kojima su izloženi Bošnjaci te pokušaje uvođenja autocenzure.

– Mi smo ispravili kičmu, vratili svoje ime, svoju vjeru, svoj identitet i nikada nećemo odustati od toga – poručio je Izetbegović.

Aktuelni mandat, dodao je, prilika je da se narod uvjeri šta znači SDA, a šta su oni koji se predstavljaju kao alternativa, a sada obnašaju vlast. U tom kontekstu poslao je poruku o prioritetima u narednoj godini i pripremama za naredne Opće izbore.

– Moramo ostvariti najmoćniji postratni rezultat, da nas opet ne pokušaju izgurati silom – kazao je Izetbegović.

Prisutnima na tribini također su se obratili premijer i predsjednik OO SDA Bužim Abid Mulalić, načelnik Općine Bužim Mersudin Nanić, predsjednik KO SDA USK Jasmin Musić i premijer USK Nijaz Hušić.

Facebook komentari