Dom zdravlja planirao naplaćivati printanje nalaza 10 KM

Dom zdravlja Tuzla donio je 18. avgusta skandaloznu odluku prema kojoj bi pacijenti osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguranja TK morali plaćati čak 10 KM za printanje svakog nalaza

Odluku je potpisao direktor ustanove Samir Mačković, a kao osnov naveden je Statut Doma zdravlja i akti Zavoda. Cijena je definisana na 10 KM, a odluka je odmah stupila na snagu i dostavljena svim službama – od porodične medicine i pedijatrije, do hitne pomoći i dijagnostike.

Međutim, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona su reagovali, te su za Tuzlanski.ba rekli da su naglasili da se radi o internoj odluci bez ikakvog zakonskog osnova. Odmah je upućen prijedlog Ministarstvu zdravstva TK da se ovakva odluka hitno stavi van snage.

Iz Zavoda podsjećaju da svi osiguranici imaju pravo na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju putem portala e-Pacijent, a to su naveli i u svom odgovoru Domu zdravlja Tuzla.

Aplikacije omogućava provjeru statusa osiguranja, zakazanih termina, uvid u laboratorijske i radiološke nalaze, kao i ortopedska pomagala.

Iako dio građana, posebno starijih, i dalje traži isprintane nalaze, jasno je da naplaćivanje ovakve usluge pacijentima koji već uplaćuju zdravstveno osiguranje, nije prihvatljivo niti ima zakonsku osnovu.

