Gost iz Metkovića pojeo janjetinu i pobjegao bez plaćanja, konobar ga jurio tri sata

Neobičan incident dogodio se u jednom restoranu u BiH, kada je gost iz Metkovića naručio janjetinu i pivo, a zatim pokušao pobjeći bez plaćanja računa od 16 eura, prenosi Raport.

Prema riječima vlasnika lokala, muškarac je nakon večere rekao konobaru da mora otići do automobila po novčanik. Međutim, umjesto da se vrati, sjeo je u auto i počeo bježati.

Konobar Omer Bašić odmah je reagovao – sjeo je u svoj BMW i krenuo za njim. Kako mu je gost ranije spomenuo da putuje prema Banjoj Luci, Bašić ga je pratio više od tri sata, sve do ulaza u grad, gdje je već čekala policija.

– Bojao sam se da će mu se nešto dogoditi, on je moj ponos, ali situacija je bila opasna. Znate da vožnja tolikom brzinom do Banje Luke nije mala stvar. Ali on je takav, ne podnosi nepravdu – izjavio je konobarov brat, koji također radi u restoranu.

Gost se, s druge strane, pravdao policiji da nije htio platiti jer mu je meso bilo hladno. Na kraju je završio u policijskoj stanici, a potom ponudio platiti ne samo račun nego i više od toga – ukupno 25 eura – “samo da sve završi”.

