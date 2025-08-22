Akcija SIPA-e: Po međunarodnoj potjernici uhapšeno pet osoba

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, jučer su, na području Mostara i Visokog lišili slobode pet osoba, državljana Bosne i Hercegovine.

Kako su naveli u saopćenju, lišenja slobode izvršena su na osnovu međunarodne potjernice raspisane radi izručenja u Republiku Italiju zbog sumnje da su počinjena krivična djela kriminalno udruživanje, oružane pljačke, teško razbojništvo, nanošenje tjelesnih povreda i druga krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Republike Italije.

Nakon kriminalističke obrade osobe su u zakonskom roku predate Sudu Bosne i Hercegovine u dalju nadležnost.

– Prilikom realizacije akcije ostvarena je saradnja sa službenicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine – NCB Interpol-a Sarajevo i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, navodi se u saopćenju.

Državna agencija za istrage i zaštitu nastavlja intenzivne aktivnosti u okviru saradnje sa partnerskim institucijama u zemlji i inostranstvu.

