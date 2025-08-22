Na popularnoj plaži u Hrvatskoj otkriveno fekalno zagađenje: Zabrana kupanja do daljnjeg

Prisutnost bakterije E. coli potvrđena je na popularnoj plaži na jugu Hrvatske, zbog čega su vlasti savjetovale da se ne kupa u moru do daljnjega.

Na plaži Tehnička radiona u Pločama potvrđeno je onečišćenje mora bakterijom Escherichia coli, objavila je u srijedu Dubrovačko-neretvanska županija.

Privremena kontaminacija fekalijama potvrđena je tokom sedmog redovnog testiranja čistoće mora, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, piše Dnevnik.hr.

“Rezultati analize prelaze granične vrijednosti za prisutnost bakterije E. coli”, objavio je institut.

