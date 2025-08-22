Region

Na popularnoj plaži u Hrvatskoj otkriveno fekalno zagađenje: Zabrana kupanja do daljnjeg

Objavljeno prije 52 minute

“Rezultati analize prelaze granične vrijednosti za prisutnost bakterije E. coli”, objavio je institut.

Prisutnost bakterije E. coli potvrđena je na popularnoj plaži na jugu Hrvatske, zbog čega su vlasti savjetovale da se ne kupa u moru do daljnjega.

Na plaži Tehnička radiona u Pločama potvrđeno je onečišćenje mora bakterijom Escherichia coli, objavila je u srijedu Dubrovačko-neretvanska županija.

Privremena kontaminacija fekalijama potvrđena je tokom sedmog redovnog testiranja čistoće mora, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, piše Dnevnik.hr.

