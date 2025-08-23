Neobična sluzava stvorenja šire se Jadranom: Osim što stvaraju probleme ribarima, da li su i opasna?

Društvene mreže preplavila su videa u kojima po Jadranu na plažama plivaju prozirna, sluzava morska stvorenja nalik meduzama.

Jedna korisnica TikToka snimila je video na Cresu na kojem uzima takvo stvorenje u ruke i postavlja pitanje o čemu se zapravo radi.

– To su rebraši, najčešći je odgovor u komentarima.

Tezu je za IstruIN potvrdila i dr. sc. Daniela Marić Pfannkuchen, viša naučnica suradnica u Centru za istraživanje mora Rovinj Instituta Ruđer Bošković.

– Važno je reći da rebraši nisu meduze. Oni pripadaju posve drugoj skupini životinja. Nemaju žarne stanice, ne mogu opeći kupače i stoga nisu opasni za ljude. Umjesto pipaka s otrovnim žarnicama, imaju trepetljike kojima hvataju plankton – objašnjava naučnica.

– Rebraši znaju stvarati probleme ribarima jer se zapliću u mreže i smanjuju ulov. No najveći problem je ono što ne vidimo odmah – oni se hrane planktonom, istom hranom kojom se hrani sitna plava riba i mnogi drugi organizmi. Ako plankton pojedu rebraši, ostaje ga manje za ribu. Dugoročno, to može izazvati ozbiljne promjene u cijelom hranidbenom lancu – upozorava naučnica.

Ove godine na području Istre kupači viđaju rebraše u velikim grupama. Zadnjih nekoliko godina krajem ljeta pojavljuju se u većim grupama, pretežno uz zapadnu obalu Istre, gdje ih strujanje mora zadržava.

Facebook komentari