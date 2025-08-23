Salkić odbrusio Anji Ljubojević: Živite u snovima da Bosne nema i da je neće biti, a nosite njen pasoš, trošite KM…

Ramiz Salkić obratio se danas zastupnicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ističući da se bez obzira na odluke i zaključke stvari neće promijeniti, jer presuda za Milorada Dodika ostaje na snazi, prenosi Faktor

– Ide se u vanredne izbore. I svi vi koji govorite da neće biti vanredni izbori, prijavit ćete se na izbore kako biste zadržali vlast – rekao je Salkić.

Poručio je kako vlast pokušava udaljiti ljude s terena, jer je to matrica na kojoj opstaje.

– Ono što vi danas radite, nije ni u interesu onih za koje tvrdite da ovo radite. Svima treba pravna država i pravna sigurnost, okruženje u kojem vide da postoji pravda i da će biti zaštićeni – kazao je Salkić.

Dodao je da se širi potpuno drugačija atmosfera, stvarajući osjećaj da se pravda može postići samo za određene ljude.

– Danas smo ponovo mogli čuti kako su neke muslimanske sudije presudile nekome, kako neko nekoga mrzi. Sve je to ponovo suprotno Ustavu. Širite mantru mržnje među ljudima, jer to je jedini način da funkcionišete i sačuvate ovo malo vlasti što imate – poručio je Salkić.

Naglasio je da je proces završen i da se više ne može vratiti unazad.

– Sada ste pred Ustavnim sudom BiH, a prije nekoliko mjeseci donijeli ste zakon da ne priznajete odluke Ustavnog suda. Ne priznajete odluke, a tražite zaštitu od tog istog Suda – rekao je Salkić.

Poručio je da Centralna izborna komisija što prije treba da odredi termin vanrednih izbora.

Odgovorila mu je potpredsjednica Skupštine Anja Ljubojević, između ostalog kazavši kako su mu “puna usta te nekakve vaše domovine Bosne i Hercegovine”.

– Kako možete da volite tu Vašu nekakvu Bosnu i Hercegovinu a da dozvoljavate da vam jedan čovjek piše zakone. Ovakva BiH nije po mjeri ni Bošnjaka, ni Hravata ni Srbina. Ovo nije država – rekla je ljubojević.

Kazala je kako je Narodna skupština “na nepravdu odgovarala svim pravnim sredstvima kojima se moglo legalno odgovoriti”.

– Uvijek smo na nedejtonsku BiH, onom protiv nas, odgovarali Dejtonom i borbom za taj isti Dejton. Mi ga slavimo, vi ga u Federaciji ne slavite uopće – rekla je.

Potom je pojasnila kako je “gospodin Dodik ispunio sve pravne norme, da ne bi bio krivični bjegunac i da ga ne bi ganjali, a što mnogi od vas ovdje priželjkujete”.

– Da mu stavite lisice i da ga vodate kao ćuku kakvog, to vi priželjkujete – kazala je, dodavši, između ostalog “da će oni nastaviti da se politički bore za našu Republiku Srpsku i naše nadležnosti i tu dejtonsku BiH”.

Salkić se potom javio za repliku.

– Gospođo potpredsjednice, govorite da se sve ovdje radi po Ustavu i zakonu. Molim Vas, ustanite i nabrojte sve presude Ustavnog suda koji se tiču poništenja zakona i akata donesenih u ovoj skupštini, a koji su u suprotnosti sa Ustavnom Bosne i Hercegovine.

Dakle, uzmite pobrojte, pa ćete vidjeti radite li po Ustavu ili ne radite, poštujete lli Ustav ili ne poštujete – kazao je Salkić.

Potom je citirao Ljubojaević kad je rekla “neka vaša tamo domovina”.

– To je i Vaša domovina. I temeljni je problem što vi klimate glavom da to nije Vaša domovina. Nosite pasoš, ličnu kartu, vozačku, konvertibilne marke trošite, putujete po svijetu kao državljanin Bosne i Hercegovine i ovdje klimate glavom “koja je ovo država”.

Pa naravno da je Bosna i Hercegovina, pročitajte član 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

To što Vi živite u snovima – da Bosne nema i da je neće biti… A Bosne ima i Bosne će biti, a vi ćete glavom prestati klimati kad budete postali svjesni – zaključio je Salkić.

