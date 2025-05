Zatražena tematska sjednica Vijeća ministara BiH: Prijevoznici spremni za blokade

Konzorcij „Logistika BiH“ zatražio je hitno održavanje tematske sjednice Vijeća ministara BiH, na kojoj bi se razmatrali problemi transporta. U inicijativi upućenoj ministrima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu, komunikacija i prometa Edinu Forti i vanjskih poslova Elmedinu Konakoviću traže se mjere potrebne za očuvanje transportnih kapaciteta BiH,piše Avaz

Sistemska rješenja

Prijevoznici podsjećaju da su suočeni s diskriminatornim odnosom u EU, zbog pravila prema kojem u zemljama Evrope mogu boraviti najduže 90 dana tokom perioda od pola godine, a u BiH i s prekomjernim nametima i barijerama, te nedostatkom institucionalne koordinacije u rješavanju problema koji direktno utječu na više od 47.000 radnih mjesta.

Četiri su osnovna zahtjeva od kojih zavisi hoće li BiH, kao što je i najavljeno, već u junu biti u blokadi – oslobađanje profesionalnih vozača iz BiH od restriktivne klauzule 90/180 dana, eliminacija diskriminatorskih praksi i taksi u EU zemljama Italiji, Njemačkoj i Francuskoj, uvođenje sistemskih rješenja u oblasti licenciranja, edukacije i nadzora nad sektorom, te usklađivanje zakonodavstva i operativnih procedura s EU direktivama.

“Za rođaka”

– U petak Konzorcijum potvrđuje odluku od 15. aprila da se aktivira francuski model protesta. Nema više prolongiranja i rokova. Do kraja maja će institucije pokazati da li su za sprečavanje hapšenja vozača, da li je ovo država “za rođaka” ili će prevoznički sektor priznati kao krvotok naše ekonomije, te da li će se ozbiljno razgovarati s EU i ukazati da nismo “rizična populacija za Evropu” već sektor koji je u bh. privredu investirao četiri milijarde eura. Naredne sedmice imamo sastanak s regionalnim liderima u sektoru transporta od Bosfora do Une, ali rješenja tražimo u BiH, nikad jedinstveniji i organizovaniji od Une do Drine i od Save do mora – kazao nam je Velibor Peulić, koordinator Konzorcijuma “Logistika BiH”.

