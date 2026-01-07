Region

Poznati frizer preminuo u 43. godini

Objavljeno prije 1 sat

Poznati frizer, Matija Radulović, poznatiji kao “Maki King od hair”, umro je na Badnji dan u 43. godini.

 Matija Radulović - Instagram

Brojni pjevači su u šoku zbog ove vijesti, a na društvenim mrežama se opraštaju od njega.

Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspešnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji.

Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako dobri prijatelji.

Među prvima se oprostila pjevačica Zorana Mićanović.

– Dobri moj Maki. Na Badnji dan si postao anđeo. Neka ti je vječna svjetlost i mir…Zauvijek u sjećanju – napisala je potresena Elma Sinanović, prenosi Avaz.


