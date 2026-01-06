Sladić najavio temperature i do minus 20…

Kako je naveo u izjavi za Novu BH, period pojačanih padavina i dalje se zadržava nad jugom zemlje, iako se u narednim danima očekuje njihovo postepeno slabljenje.

Prema njegovim riječima, količina padavina neće biti toliko izražena kao prethodnih dana, ali će i dalje lokalno biti jačeg intenziteta, što bi moglo dodatno zakomplikovati već postojeće probleme na terenu.

Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u drugom dijelu sedmice. Sladić pojašnjava da bi se padavine trebale povlačiti tokom srijede, dok se potpuni prestanak kiše i snijega, uz razvedravanje sa sjeverozapada, očekuje u četvrtak.

Međutim, smirivanje vremena donijet će novi izazov, a to su izrazito niske temperature, posebno u višim predjelima.

Kako je upozorio, razvedravanje uz snježni pokrivač pogodovat će snažnijem hlađenju tla, pa bi tokom vedrih noći minimalne temperature u planinskim područjima mogle pasti ispod minus 20 stepeni Celzijusa. U nižim krajevima vrijednosti bi se mogle spuštati i do minus 15 stepeni.

Zbog toga se pozivaju građane na dodatni oprez, kako u područjima pogođenim obilnim padavinama, tako i zbog mogućih posljedica izrazite hladnoće u danima koji slijede,pišu Vijesti

